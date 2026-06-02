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На Украине мобилизовали гражданина Германии, сообщил депутат Рады - РИА Новости, 02.06.2026
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На Украине мобилизовали гражданина Германии, сообщил депутат Рады

Депутат Рады Мазурашу: на Украине гражданина Германии мобилизовали в ВСУ

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданина Германии мобилизовали в ВСУ в Черновицкой области на западе Украины.
  • У мужчины 1997 года рождения, уроженца Буковины, гражданство Украины было прекращено указом президента в 2017 году.
  • Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу считает, что мужчину освободят из учебного центра, но эта ситуация не добавит желания европейским партнерам более активно помогать Украине.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Гражданина Германии мобилизовали в ВСУ в Черновицкой области на западе Украины, сообщил во вторник депутат Верховной рады Георгий Мазурашу.
"Преступники в форме на Буковине "бусифицировали" (мобилизовали – ред.) гражданина Германии, которому еще в 2017 году было прекращено указом президента гражданство Украины. Он уроженец Буковины. Сейчас он находится в учебном центре", - сообщил Мазурашу на видео, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*.
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Депутат опубликовал фото справки, выданной посольством Украины в Германии, которая подтверждает прекращение гражданства Украины лицу 1997 года рождения, в соответствии с указом президента Украины от 25 ноября 2017 года. По словам депутата, ситуация уже известна посольству Германии в Киеве. По мнению Мазурашу, мобилизованного мужчину освободят из учебного центра, но эта ситуация не добавит желания европейским партнерам более активно помогать Украине.
Мазурашу сообщал в мае, что насильно мобилизованные массово бегут из ВСУ, из-за чего на Украине наблюдается огромное количество дезертиров.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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