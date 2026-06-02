Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ совершают налеты на суда в Черном море при помощи БЭК или БПЛА.
- По словам Захаровой, Украина перекладывает вину за эти налеты на Россию.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ВСУ совершают бандитские налеты на суда в Черном море при помощи БЭК или БПЛА и перекладывают вину за случившееся на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"ВСУ совершают бандитские налёты на суда – при помощи БЭК или БПЛА – и сваливают всё на Россию", - ответила она на вопрос журналистов.