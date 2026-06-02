МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ВСУ убили трех и ранили восемь несовершеннолетних в преддверии Дня защиты детей в российских регионах, всего за неделю было убито 35 гражданских лиц, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"В преддверии Дня защиты детей украинскими извергами было убито 3 и ранено 8 несовершеннолетних детей. Всего за неделю нацисты убили 35 гражданских лиц", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который он выложил в своем Telegram-канале.