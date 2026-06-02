Рейтинг@Mail.ru
ВСУ убили трех и ранили восемь несовершеннолетних накануне Дня защиты детей - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:18 02.06.2026
ВСУ убили трех и ранили восемь несовершеннолетних накануне Дня защиты детей

Мирошник: ВСУ убили трех несовершеннолетних в преддверии Дня защиты детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил, что за неделю было убито 35 гражданских лиц, из них трое несовершеннолетних, и ранено восемь несовершеннолетних.
  • Наиболее трагические последствия были зафиксированы в ДНР и Херсонской области, где целенаправленные удары беспилотников привели к гибели детей и взрослых.
  • Были атакованы гражданские объекты, значимые гражданские автодороги, объекты энергетической и промышленной инфраструктуры.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ВСУ убили трех и ранили восемь несовершеннолетних в преддверии Дня защиты детей в российских регионах, всего за неделю было убито 35 гражданских лиц, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"В преддверии Дня защиты детей украинскими извергами было убито 3 и ранено 8 несовершеннолетних детей. Всего за неделю нацисты убили 35 гражданских лиц", - говорится в еженедельном докладе Мирошника, который он выложил в своем Telegram-канале.
Последствия удара беспилотника ВСУ по школе в Васильевке Запорожской области - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ВСУ повторно атаковали школу в Запорожской области
Вчера, 00:03
Посол добавил, что наиболее трагические последствия были зафиксированы в ДНР и Херсонской области, где целенаправленные удары беспилотников привели к гибели и детей, и гражданских взрослых.
"Киевские боевики сознательно эскалировали ситуацию, увеличивая число, главным образом дронных ударов по гражданским объектам, значимым гражданским автодорогам, объектам энергетической и промышленной инфраструктуры", - подчеркнул посол.
В частности, как уточнил Мирошник, семья с двумя детьми погибла от удара украинского дрона по гражданскому автомобилю в Горловке в ДНР, пятилетний ребенок погиб, 11 мирных жителей пострадали при атаке БПЛА на жилой сектор Геничевска Херсонской области, трое работников водоснабжающей организации погибли, один получил тяжелые ранения в результате атаки беспилотника в Углегорске в ДНР.
Кроме того, мирный житель погиб, сотрудник пожарно-спасательной части получил ранение в результате ракетного удара по поселку Белая Березка Брянской области, два мирных жителя погибли, один получил пострадал при атаке дронов в Волгоградской области, сотрудница компании Херсонэнерго погибла от атаки БПЛА в Великой Лепетихе Херсонской области.
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
ВСУ ударили по территории школы в Запорожской области
31 мая, 13:12
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьРоссияРодион МирошникВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала