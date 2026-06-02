00:57 02.06.2026
Житель Белгородчины рассказал, как от дронов ВСУ пострадала вся его семья

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Последствия обстрела. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Семья из села Мешковое Белгородской области несколько раз становилась целью атак дронов ВСУ, глава семьи получил ранения, а его отец умер от переживаний.
  • В начале апреля дрон атаковал машину, в которой ехали Сергей и его мать, пытавшаяся вернуться в село для оформления документов.
  • Российские военнослужащие оказали пострадавшим помощь и доставили их в больницу.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Житель села Мешковое Белгородской области рассказал, как его семья несколько раз становилась целью атак дронов ВСУ, он и его мать получили ранения, а отец умер от переживаний.
Видео с его рассказом РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В дом "прилет" был не единожды. Крышу снесло. Шебекинский район, село Мешковое, хутор Стадников. "Прилеты" были в огород. Отец не сдержался. Он умер. Инфаркт", - сообщил Сергей.
После этого в дом был еще один "прилет", повредивший крышу. Мать Сергея уехала в Белгород к дочери, а сам мужчина остался в Мешковом присматривать за хозяйством. Однако в начале апреля мать Сергея была вынуждена вернуться в село для оформления документов. Тогда дрон ВСУ, стоявший в засаде и ожидавший жертву, атаковал машину, в которой ехали Сергей и его мать.
"Я просто посмотрел в сторону, смотрю - там дрон стоит. Мы их называем "ждун", "ждуны" (дрон, который ждет свою цель не в воздухе, а на земле или крыше здания - ред.). Я говорю: "Мам, дрон!". Она быстрее начала движение, но мы не успели", - рассказал мужчина.
По его мнению, оператор дрона прекрасно видел, что атакует машину с гражданскими людьми. "Он стоял, ждал. Он увидел, что мы поехали, и прямой наводкой сразу к нам, на нас. Он видел, что гражданская машина. Не просто он там летел, летел", - рассказал мужчина.
Сергей и его мать попытались спастись, выпрыгнув на ходу, однако дрон ударил по их автомобилю. Взрывной волной мужчину отбросило в сторону. Несмотря на ранения, он попытался вытащить мать из загоревшейся машины. Помощь Сергею и его матери, получившей тяжелое осколочное ранение, оказали российские военнослужащие, которые доставили пострадавших в больницу.
"Я очнулся уже в реанимации", - вспоминает Сергей, в теле которого еще остались осколки. Его мать также проходит сейчас лечение.
"У матери после взрыва тоже осколочные ранения, удалили копчик. И разрывная (рана) от ягодицы и выше почки", - рассказал мужчина.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа того же года обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
ПроисшествияБелгородская областьРоссияШебекинский районРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
