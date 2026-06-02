Житель Белгородчины рассказал, как от дронов ВСУ пострадала вся его семья

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Житель села Мешковое Белгородской области рассказал, как его семья несколько раз становилась целью атак дронов ВСУ, он и его мать получили ранения, а отец умер от переживаний.

Видео с его рассказом РИА Новости предоставил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник

"В дом "прилет" был не единожды. Крышу снесло. Шебекинский район , село Мешковое, хутор Стадников. "Прилеты" были в огород. Отец не сдержался. Он умер. Инфаркт", - сообщил Сергей.

После этого в дом был еще один "прилет", повредивший крышу. Мать Сергея уехала в Белгород к дочери, а сам мужчина остался в Мешковом присматривать за хозяйством. Однако в начале апреля мать Сергея была вынуждена вернуться в село для оформления документов. Тогда дрон ВСУ , стоявший в засаде и ожидавший жертву, атаковал машину, в которой ехали Сергей и его мать.

"Я просто посмотрел в сторону, смотрю - там дрон стоит. Мы их называем "ждун", "ждуны" (дрон, который ждет свою цель не в воздухе, а на земле или крыше здания - ред.). Я говорю: "Мам, дрон!". Она быстрее начала движение, но мы не успели", - рассказал мужчина.

По его мнению, оператор дрона прекрасно видел, что атакует машину с гражданскими людьми. "Он стоял, ждал. Он увидел, что мы поехали, и прямой наводкой сразу к нам, на нас. Он видел, что гражданская машина. Не просто он там летел, летел", - рассказал мужчина.

Сергей и его мать попытались спастись, выпрыгнув на ходу, однако дрон ударил по их автомобилю. Взрывной волной мужчину отбросило в сторону. Несмотря на ранения, он попытался вытащить мать из загоревшейся машины. Помощь Сергею и его матери, получившей тяжелое осколочное ранение, оказали российские военнослужащие, которые доставили пострадавших в больницу.

"Я очнулся уже в реанимации", - вспоминает Сергей, в теле которого еще остались осколки. Его мать также проходит сейчас лечение.

"У матери после взрыва тоже осколочные ранения, удалили копчик. И разрывная (рана) от ягодицы и выше почки", - рассказал мужчина.