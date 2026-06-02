ВСУ снова заявили о дефиците ракет для ПВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина испытывает дефицит ракет для систем ПВО.
- Юрий Игнат сообщил, что вопросы коммуникации с партнерами по поводу поставки ракет постоянно проводятся.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Украина испытывает дефицит ракет для систем ПВО, нехватка сохранится и в будущем, сообщил во вторник представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат.
"Дефицит ракет был, есть и будет. Их не так много производят в мире, не так много площадок для производства. Поэтому вопросы коммуникации с партнерами всегда и даже публично проводятся… И даже наши военные обращаются для того, чтобы каким-то образом повлиять на этот процесс по поставке ракет", - рассказал Игнат в комментарии украинскому изданию "Новости.live".
В начале мая Игнат сообщал, что Украина столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, приходится просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки полупусты.
Украина в мае столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, ей пришлось просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки оказались полупусты. После заявлений о возможных сложностях с получением вооружения от США и задержек поставок Зеленский обращался за помощью к Франции и утверждал, что та готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны Украины.