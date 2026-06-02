ВСУ снова заявили о дефиците ракет для ПВО

"Дефицит ракет был, есть и будет. Их не так много производят в мире, не так много площадок для производства. Поэтому вопросы коммуникации с партнерами всегда и даже публично проводятся… И даже наши военные обращаются для того, чтобы каким-то образом повлиять на этот процесс по поставке ракет", - рассказал Игнат в комментарии украинскому изданию "Новости.live".