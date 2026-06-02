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Средства ПВО сбили 381 украинский беспилотник за сутки - РИА Новости, 02.06.2026
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14:59 02.06.2026
Средства ПВО сбили 381 украинский беспилотник за сутки

Средства ПВО за сутки сбили 381 БПЛА и 3 снаряда HIMARS

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО за сутки сбили 381 беспилотник и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS ВСУ.
  • С начала СВО бойцы уничтожили 671 самолет, 284 вертолета, 154 703 БПЛА, 661 ЗРК, 29 581 танк и другие ББМ, 1 729 боевых машин РСЗО, 35 183 орудия полевой артиллерии и миномета, 63 177 единиц специальной военной автотехники.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 381 беспилотник и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты десять управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 381 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
По информации Минобороны, с начала проведения спецоперации уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 154703 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29581 танк и другие боевые бронированные машины, 1729 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35183 орудия полевой артиллерии и миномета, 63177 единиц специальной военной автомобильной техники.
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