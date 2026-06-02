Средства ПВО сбили 381 украинский беспилотник за сутки

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 381 беспилотник и три реактивных снаряда РСЗО HIMARS ВСУ, сообщило Минобороны России.

По информации Минобороны, с начала проведения спецоперации уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 154703 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29581 танк и другие боевые бронированные машины, 1729 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35183 орудия полевой артиллерии и миномета, 63177 единиц специальной военной автомобильной техники.