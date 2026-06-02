Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана. Архивное фото

Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана

© AP Photo / Hassan Ammar Дым на месте обстрела со стороны Израиля на территории Ливана

Израиль совершил почти 200 атак на больницы в Ливане с марта, сообщила ВОЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ ВОЗ зарегистрировала 190 нападений Израиля на больницы в Ливане с марта

Погибли 128 медицинских работников, 332 — получили ранения.

ЖЕНЕВА, 2 июн – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения с марта зарегистрировала почти 200 нападений Израиля на больницы в Ливане, эти три месяца стали одними из самых смертоносных для Ливана с начала конфликта в октябре 2023 года, сообщил представитель ВОЗ в Ливане Абдинасир Абубакар.

"За последние три месяца ВОЗ подтвердила 190 нападений на медицинские учреждения. В результате этих нападений погибли 128 медицинских работников и 332 получили ранения", - сказал он на брифинге в Женеве

По его словам, только за последнюю неделю произошло 11 нападений, в результате которых погибли четыре человека и 24 получили ранения, включая нападение в воскресенье возле больницы Хирама на юге Ливана

Абдинасир Абубакар добавил, что ВОЗ проверяет информацию об ударах по больнице Джабаль-Амель в понедельник, в которых, по предварительной информации минздрава страны, получили ранения по меньшей мере 86 человек.

Представитель ВОЗ отметил, что последние три месяца стали одними из самых смертоносных для Ливана с начала конфликта в октябре 2023 года.

В понедельник министерство здравоохранения Ливана сообщило, что количество погибших в результате израильских ударов по Ливану с 2 марта по 1 июня достигло 3433, еще 10395 человек получили ранения.