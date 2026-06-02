Израиль совершил почти 200 атак на больницы в Ливане с марта, сообщила ВОЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВОЗ зарегистрировала 190 нападений Израиля на больницы в Ливане с марта
- Погибли 128 медицинских работников, 332 — получили ранения.
ЖЕНЕВА, 2 июн – РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения с марта зарегистрировала почти 200 нападений Израиля на больницы в Ливане, эти три месяца стали одними из самых смертоносных для Ливана с начала конфликта в октябре 2023 года, сообщил представитель ВОЗ в Ливане Абдинасир Абубакар.
По его словам, только за последнюю неделю произошло 11 нападений, в результате которых погибли четыре человека и 24 получили ранения, включая нападение в воскресенье возле больницы Хирама на юге Ливана.
Абдинасир Абубакар добавил, что ВОЗ проверяет информацию об ударах по больнице Джабаль-Амель в понедельник, в которых, по предварительной информации минздрава страны, получили ранения по меньшей мере 86 человек.
Представитель ВОЗ отметил, что последние три месяца стали одними из самых смертоносных для Ливана с начала конфликта в октябре 2023 года.
В понедельник министерство здравоохранения Ливана сообщило, что количество погибших в результате израильских ударов по Ливану с 2 марта по 1 июня достигло 3433, еще 10395 человек получили ранения.
Первые прямые переговоры Ливана и Израиля на уровне послов состоялись в Вашингтоне 16 апреля, по их результатам президент США Дональд Трамп заявил о достижении сторонами соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
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