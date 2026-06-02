Воробьев: в Подмосковье проживают 9 миллионов человек

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Население Подмосковья продолжает расти, сегодня в нем проживают более 9 миллионов человек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Подмосковье растет. Мы часто слышим тему демографии, но вместе с тем Подмосковье продолжает расти из-за того, что к нам приезжают из разных регионов нашей страны. Более 9 миллионов человек сегодня проживают в Подмосковье", - сказал Воробьев в ходе своего традиционного ежегодного обращения к жителям Московской области.

Губернатор также отметил, что количество многодетных семей в Подмосковье за последние пять лет выросло с 90 до 120 тысяч.