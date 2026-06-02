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В МИД подчеркнули важность устранения угроз безопасности в Черном море - РИА Новости, 02.06.2026
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13:18 02.06.2026 (обновлено: 13:32 02.06.2026)
В МИД подчеркнули важность устранения угроз безопасности в Черном море

МИД: устранение угроз в Черном море остается элементом урегулирования по Украине

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Устранение угроз безопасности в Черном море — один из важнейших элементов урегулирования кризиса вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
  • МИД Турции сообщил об атаке беспилотника на судно в Черном море, в результате которой были ранены два человека.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Устранение любых угроз безопасности в Черном море остается одним из важнейших элементов комплексного урегулирования кризиса вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ относительно атак киевского режима в Черном море.
МИД Турции сообщил 29 мая об атаке беспилотника на принадлежащее турецкому владельцу судно в Черном море, в результате которой были ранены два человека. Анкара заявила, что довела до сторон свою обеспокоенность возможной эскалацией в регионе.
"Исходим из того, что устранение любых угроз безопасности в регионе остается одним из важнейших элементов комплексного урегулирования кризиса вокруг Украины", - заявила Захарова.
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