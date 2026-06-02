В МИД подчеркнули важность устранения угроз безопасности в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Устранение угроз безопасности в Черном море — один из важнейших элементов урегулирования кризиса вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- МИД Турции сообщил об атаке беспилотника на судно в Черном море, в результате которой были ранены два человека.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Устранение любых угроз безопасности в Черном море остается одним из важнейших элементов комплексного урегулирования кризиса вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ относительно атак киевского режима в Черном море.
МИД Турции сообщил 29 мая об атаке беспилотника на принадлежащее турецкому владельцу судно в Черном море, в результате которой были ранены два человека. Анкара заявила, что довела до сторон свою обеспокоенность возможной эскалацией в регионе.
"Исходим из того, что устранение любых угроз безопасности в регионе остается одним из важнейших элементов комплексного урегулирования кризиса вокруг Украины", - заявила Захарова.