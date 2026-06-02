В МИД подчеркнули важность устранения угроз безопасности в Черном море

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Устранение любых угроз безопасности в Черном море остается одним из важнейших элементов комплексного урегулирования кризиса вокруг Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос СМИ относительно атак киевского режима в Черном море.