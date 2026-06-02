В МИД заявили об обеспокоенности террористической активностью в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об обеспокоенности Москвы эскалацией террористической активности в Черном море.
- По словам Захаровой, действия Киева ведут к росту рисков для гражданского судоходства.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва обеспокоена эскалацией киевским режимом террористической активности в Черном море, это ведет к росту рисков для гражданского судоходства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обеспокоены заметной эскалацией киевским режимом террористической активности в Черном море, что ведет к ухудшению условий и росту рисков для гражданского судоходства", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.