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В МИД заявили об обеспокоенности террористической активностью в Черном море - РИА Новости, 02.06.2026
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13:16 02.06.2026 (обновлено: 13:25 02.06.2026)
В МИД заявили об обеспокоенности террористической активностью в Черном море

МИД: РФ обеспокоена эскалацией Киевом террористической активности в Черном море

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об обеспокоенности Москвы эскалацией террористической активности в Черном море.
  • По словам Захаровой, действия Киева ведут к росту рисков для гражданского судоходства.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва обеспокоена эскалацией киевским режимом террористической активности в Черном море, это ведет к росту рисков для гражданского судоходства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Обеспокоены заметной эскалацией киевским режимом террористической активности в Черном море, что ведет к ухудшению условий и росту рисков для гражданского судоходства", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.
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