Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели Daily Mail обсуждают российский удар возмездия по Украине в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру.
- В комментариях они высказывают различные мнения о ситуации, включая критику в адрес Зеленского.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail обсуждают российский удар возмездия по Украине в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру.
"Зеленский отчаянно умолял об этом", — написал один из комментаторов.
"России нужно продолжать в том же духе, пока марионеточный режим в Киеве не сбежит — тогда мир станет возможен!" — отметил другой.
"Продолжайте эскалацию, и рано или поздно вся Европа окажется втянутой в это бесконечное кровопролитие", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Зеленский подвергает опасности население из-за лично объявленной вендетты Владимиру Путину. Это выглядит скверно", — заключили читатели.
Во вторник в Минобороны России сообщили о массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.