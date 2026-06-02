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"Зеленский умолял". Произошедшее ночью на Украине шокировало британцев - РИА Новости, 02.06.2026
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18:48 02.06.2026 (обновлено: 18:50 02.06.2026)

"Зеленский умолял". Произошедшее ночью на Украине шокировало британцев

© AP Photo / Petros KaradjiasВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели Daily Mail обсуждают российский удар возмездия по Украине в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру.
  • В комментариях они высказывают различные мнения о ситуации, включая критику в адрес Зеленского.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Читатели Daily Mail обсуждают российский удар возмездия по Украине в ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру.
"Зеленский отчаянно умолял об этом", — написал один из комментаторов.
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"России нужно продолжать в том же духе, пока марионеточный режим в Киеве не сбежит — тогда мир станет возможен!" — отметил другой.
"Продолжайте эскалацию, и рано или поздно вся Европа окажется втянутой в это бесконечное кровопролитие", — поделился мнением еще один из пользователей.
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"Зеленский подвергает опасности население из-за лично объявленной вендетты Владимиру Путину. Это выглядит скверно", — заключили читатели.
Во вторник в Минобороны России сообщили о массированном ударе возмездия за теракт в ЛНР и другие атаки на гражданскую инфраструктуру страны. Российские военные поразили предприятия военной промышленности в четырех регионах Украины, а также в Киеве и Запорожской области.
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