Рейтинг@Mail.ru
На Украине задержали мужчину, отправлявшего боеприпасы в банках с повидлом - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 02.06.2026
На Украине задержали мужчину, отправлявшего боеприпасы в банках с повидлом

Жителя Закарпатья задержали за поставки боевых гранат в банках с повидлом

© Фото : Национальная полиция УкраиныАвтомобиль полиции Украины
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Национальная полиция Украины
Автомобиль полиции Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Закарпатской области задержан житель села Вонигово, занимавшийся поставками боевых гранат.
  • Боеприпасы он переправлял заказчикам в банках с повидлом из северо-восточных регионов страны через логистические компании.
  • Мужчине предъявлено обвинение по уголовной статье о незаконном обращении с боевыми припасами или их сбыте, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали жителя села в Закарпатской области, занимавшегося поставками боевых гранат, боеприпасы он переправлял заказчикам в банках с повидлом, сообщило областное управление национальной полиции.
"Правоохранители установили личность злоумышленника, занимавшегося поставками боевых гранат в Закарпатскую область. Гранаты с запалами он прятал в банках с повидлом… Следователи Тячевского районного отдела полиции… сообщили задержанному о подозрении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.
По информации правоохранителей, речь идет о 40-летнем жителе села Вонигово Закарпатской области. В сообщении говорится, что фигурант поставлял своим клиентам гранаты из северо-восточных регионов страны через логистические компании, а оплату получал на банковские счета подставных лиц. В ходе следствия правоохранители задокументировали несколько таких поставок, после чего установили местонахождение организатора схемы и задержали его.
По данным полиции, мужчине предъявлено обвинение по уголовной статье о незаконном обращении с боевыми припасами или их сбыте. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Граната в руках - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Киеве мужчина бросил гранату в сторону автобуса
6 октября 2025, 10:59
 
ПроисшествияЗакарпатская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала