На Украине задержали мужчину, отправлявшего боеприпасы в банках с повидлом

Краткий пересказ от РИА ИИ В Закарпатской области задержан житель села Вонигово, занимавшийся поставками боевых гранат.

Боеприпасы он переправлял заказчикам в банках с повидлом из северо-восточных регионов страны через логистические компании.

Мужчине предъявлено обвинение по уголовной статье о незаконном обращении с боевыми припасами или их сбыте, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Украинские правоохранители задержали жителя села в Закарпатской области, занимавшегося поставками боевых гранат, боеприпасы он переправлял заказчикам в банках с повидлом, сообщило областное управление национальной полиции.

"Правоохранители установили личность злоумышленника, занимавшегося поставками боевых гранат в Закарпатскую область . Гранаты с запалами он прятал в банках с повидлом… Следователи Тячевского районного отдела полиции… сообщили задержанному о подозрении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции.

По информации правоохранителей, речь идет о 40-летнем жителе села Вонигово Закарпатской области. В сообщении говорится, что фигурант поставлял своим клиентам гранаты из северо-восточных регионов страны через логистические компании, а оплату получал на банковские счета подставных лиц. В ходе следствия правоохранители задокументировали несколько таких поставок, после чего установили местонахождение организатора схемы и задержали его.