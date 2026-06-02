ВСУ потеряли более 330 военных в зоне действия "Востока" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника.
- Украинские войска за сутки потеряли более 330 военнослужащих и военную технику в результате поражения в нескольких населенных пунктах.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 330 военных, сообщило Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Долинка, Журавлинка, Гавриловка, Любицкое, Новоселовка, Криновка и Романки.
"Противник потерял более 330 военнослужащих, боевую бронированную машину, десять автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в Минобороны РФ.
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22 июня 2022, 17:18