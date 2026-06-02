ВСУ потеряли более 330 военных в зоне действия "Востока" за сутки

«

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка", - говорится в сводке российского ведомства.