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На Западе рассказали, что произошло на Украине ночью - РИА Новости, 02.06.2026
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11:43 02.06.2026 (обновлено: 14:39 02.06.2026)
На Западе рассказали, что произошло на Украине ночью

Daily Express назвал ночные удары по Украине ответом за атаку на Старобельск

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Дым в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Daily Express пишет, что ночные удары по украинской территории были реакцией на атаку ВСУ на колледж в Старобельске.
  • Отмечается, что операция прошла после того, как Россия призвала западных дипломатов покинуть Киев.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ночные удары по украинской территории были реакцией на атаку ВСУ на колледж в Старобельске, пишет Daily Express.
«

"Предполагается, что эти удары — ответ на атаку беспилотников на прошлой неделе на общежитие в Луганской области", — говорится в публикации.

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Обозреватель также напомнил, что операция прошла после того, как Россия призвала западных дипломатов покинуть Киев.
Во вторник Минобороны сообщило, что российские силы в ночь на 2 июня в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами, по предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Отмечается, что были поражены объекты в Киеве, подконтрольном ВСУ Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.
Ночью украинские СМИ передавали, что в нескольких городах страны прогремели взрывы.
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