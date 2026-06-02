На Западе рассказали, что произошло на Украине ночью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Daily Express пишет, что ночные удары по украинской территории были реакцией на атаку ВСУ на колледж в Старобельске.
- Отмечается, что операция прошла после того, как Россия призвала западных дипломатов покинуть Киев.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Ночные удары по украинской территории были реакцией на атаку ВСУ на колледж в Старобельске, пишет Daily Express.
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"Предполагается, что эти удары — ответ на атаку беспилотников на прошлой неделе на общежитие в Луганской области", — говорится в публикации.
Во вторник Минобороны сообщило, что российские силы в ночь на 2 июня в ответ на террористические атаки Киева нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами, по предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Отмечается, что были поражены объекты в Киеве, подконтрольном ВСУ Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.
Ночью украинские СМИ передавали, что в нескольких городах страны прогремели взрывы.