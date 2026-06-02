Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет ударного БПЛА «Ланцет» группировки войск «Север» уничтожил бронированную машину производства США «Хамви» (HMMWV) ВСУ на Сумском направлении.
- Цель была обнаружена с помощью разведывательного дрона «Орлан-20».
КУРСК, 2 июн – РИА Новости. Расчет ударного БПЛА "Ланцет" группировки войск "Север" уничтожил бронированную машину производства США "Хамви" (HMMWV) ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Хорс".
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"ББМ "Хамви" была замечена оператором разведывательного дрона "Орлан-20". ББМ передвигались по дороге между населенными пунктами в Сумской области. Командованием было принято решение атаковать цель с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", – сообщил агентству командир взвода БПЛА группировки войск "Север" с позывным "Хорс".
Военнослужащий добавил, что бронированная машина ВСУ была уничтожена прямым попаданием боеприпаса.
"Средства объективного контроля зафиксировали мощное возгорание", – отметил он.
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22 июня 2022, 17:18