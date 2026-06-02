БПЛА "Севера" уничтожили броневик ВСУ в Сумской области

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"ББМ "Хамви" была замечена оператором разведывательного дрона "Орлан-20". ББМ передвигались по дороге между населенными пунктами в Сумской области. Командованием было принято решение атаковать цель с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", – сообщил агентству командир взвода БПЛА группировки войск "Север" с позывным "Хорс".