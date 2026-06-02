Рейтинг@Mail.ru
БПЛА "Севера" уничтожили броневик ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:15 02.06.2026
БПЛА "Севера" уничтожили броневик ВСУ в Сумской области

БПЛА "Ланцет" "Севера" уничтожил броневик "Хамви" ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения СВО
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет ударного БПЛА «Ланцет» группировки войск «Север» уничтожил бронированную машину производства США «Хамви» (HMMWV) ВСУ на Сумском направлении.
  • Цель была обнаружена с помощью разведывательного дрона «Орлан-20».
КУРСК, 2 июн – РИА Новости. Расчет ударного БПЛА "Ланцет" группировки войск "Север" уничтожил бронированную машину производства США "Хамви" (HMMWV) ВСУ на Сумском направлении, сообщил РИА Новости командир взвода с позывным "Хорс".
«
"ББМ "Хамви" была замечена оператором разведывательного дрона "Орлан-20". ББМ передвигались по дороге между населенными пунктами в Сумской области. Командованием было принято решение атаковать цель с применением барражирующего боеприпаса "Ланцет", – сообщил агентству командир взвода БПЛА группировки войск "Север" с позывным "Хорс".
Военнослужащий добавил, что бронированная машина ВСУ была уничтожена прямым попаданием боеприпаса.
"Средства объективного контроля зафиксировали мощное возгорание", – отметил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСШАСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала