Краткий пересказ от РИА ИИ
- Скотт Риттер, военный аналитик и офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке, заявил, что Украина и НАТО не способны победить в конфликте с Россией.
- По мнению Риттера, успех российской армии лишь вопрос времени.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина и НАТО не способны победить в конфликте с Россией, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"По сути, то, что сейчас происходит с Украиной, будет продолжаться до тех пор, пока Украина не примет безоговорочную капитуляцию. Вот и все. Россия сделала свой выбор. Это больше не предмет спора, не тема для обсуждения. Нам больше не нужно гадать. <…> Мне кажется, Россия сейчас на том этапе, когда ей надоели глупые игры с глупыми людьми", — добавил эксперт.
По данным Минобороны, ВС России за прошедшие сутки освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. При этом российские войска нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ за сутки потеряли порядка 1335 военнослужащих.