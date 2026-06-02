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"Надоели глупые игры". На Западе предупредили, что теперь будет с Украиной - РИА Новости, 02.06.2026
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05:28 02.06.2026 (обновлено: 09:19 02.06.2026)
"Надоели глупые игры". На Западе предупредили, что теперь будет с Украиной

Аналитик Риттер: происходящее на СВО будет продолжаться до капитуляции Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамоходно-артиллерийская установка 2С23 "Нона-СВК" группировки войск "Центр" ведет огонь по цели во время боевой подготовки артиллеристов в зоне проведения СВО
Самоходно-артиллерийская установка 2С23 Нона-СВК группировки войск Центр ведет огонь по цели во время боевой подготовки артиллеристов в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Самоходно-артиллерийская установка 2С23 "Нона-СВК" группировки войск "Центр" ведет огонь по цели во время боевой подготовки артиллеристов в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скотт Риттер, военный аналитик и офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке, заявил, что Украина и НАТО не способны победить в конфликте с Россией.
  • По мнению Риттера, успех российской армии лишь вопрос времени.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Украина и НАТО не способны победить в конфликте с Россией, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Позвольте объяснить, что сейчас происходит. Украина проиграла в конфликте. НАТО проиграла. Европа проиграла. <…> Они не победят. Победить невозможно", — отметил он.
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По мнению Риттера, успех России неизбежен.
"По сути, то, что сейчас происходит с Украиной, будет продолжаться до тех пор, пока Украина не примет безоговорочную капитуляцию. Вот и все. Россия сделала свой выбор. Это больше не предмет спора, не тема для обсуждения. Нам больше не нужно гадать. <…> Мне кажется, Россия сейчас на том этапе, когда ей надоели глупые игры с глупыми людьми", — добавил эксперт.
По данным Минобороны, ВС России за прошедшие сутки освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. При этом российские войска нанесли поражение украинским формированиям, улучшили тактическое положение, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ за сутки потеряли порядка 1335 военнослужащих.
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