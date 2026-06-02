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"США прячутся". На Западе рассказали о новом повороте на Украине - РИА Новости, 02.06.2026
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03:24 02.06.2026 (обновлено: 09:05 02.06.2026)
"США прячутся". На Западе рассказали о новом повороте на Украине

Аналитик Берлетик: США готовят Европу к прямому участию в конфликте на Украине

© REUTERS / Kevin LamarqueФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военный аналитик, офицер морской пехоты США в отставке Брайан Берлетик заявил, что США готовят европейские страны к прямому участию в конфликте на Украине.
  • По мнению Берлетика, заявления о российской угрозе не имеют реальных оснований, а США втягивают Европу в прокси-войну с Россией.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. США готовят европейские страны к прямому участию в конфликте на Украине, заявил военный аналитик, офицер морской пехоты США в отставке Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала.
"Мы видим так называемый мирный процесс. На самом деле это просто фасад, за которым США прячутся, чтобы наращивать эскалацию, перекладывать все больше ответственности и расходов на Европу, готовить саму Европу, чтобы она вступила в конфликт на Украине против России", — отметил он.
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При этом эксперт подчеркнул, что все заявления о российской угрозе не имеют под собой никаких реальных оснований.
"Заголовки кричат, что Россия якобы собирается начать войну с Европой. Нет, это США втягивают Европу в прокси-войну с Россией. Вот что происходит в действительности", — добавил Берлетик.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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