Заявители на российское гражданство будут предоставлять справку о судимости

Краткий пересказ от РИА ИИ Заявители на гражданство РФ должны будут предоставлять документ об отсутствии судимости или о преступлениях, за которые был приговор.

Документ должен быть выдан компетентным органом государства гражданской принадлежности заявителя или государством, выдавшим документ, удостоверяющий личность лица без гражданства.

Документ должен быть выдан не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления о приеме в гражданство РФ.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Заявители на гражданство РФ должны будут предоставлять документ об отсутствии судимости или о преступлениях, за которые был приговор, следует из указа президента России Владимира Путина, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.

« "Внести... в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ... следующие изменения... документ, который подтверждает отсутствие у заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, судимости либо при ee наличии содержит информацию о преступлениях, за совершение которых заявитель был осужден", - говорится в указе

Согласно тексту указа, документ должен быть выдан по нормам иностранного права не ранее чем за 3 месяца до дня подачи заявления о приеме в гражданство РФ компетентным органом государства, гражданином которого является заявитель, либо компетентным органом государства, выдавшего заявителю, являющемуся лицом без гражданства, документ, удостоверяющий личность лица без гражданства.