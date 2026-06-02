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Заявители на российское гражданство будут предоставлять справку о судимости - РИА Новости, 02.06.2026
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12:55 02.06.2026 (обновлено: 14:36 02.06.2026)
Заявители на российское гражданство будут предоставлять справку о судимости

Заявители на гражданство России должны будут предоставлять справку о судимости

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заявители на гражданство РФ должны будут предоставлять документ об отсутствии судимости или о преступлениях, за которые был приговор.
  • Документ должен быть выдан компетентным органом государства гражданской принадлежности заявителя или государством, выдавшим документ, удостоверяющий личность лица без гражданства.
  • Документ должен быть выдан не ранее чем за три месяца до дня подачи заявления о приеме в гражданство РФ.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Заявители на гражданство РФ должны будут предоставлять документ об отсутствии судимости или о преступлениях, за которые был приговор, следует из указа президента России Владимира Путина, размещенного на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Внести... в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ... следующие изменения... документ, который подтверждает отсутствие у заявителя, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства, судимости либо при ee наличии содержит информацию о преступлениях, за совершение которых заявитель был осужден", - говорится в указе.
Согласно тексту указа, документ должен быть выдан по нормам иностранного права не ранее чем за 3 месяца до дня подачи заявления о приеме в гражданство РФ компетентным органом государства, гражданином которого является заявитель, либо компетентным органом государства, выдавшего заявителю, являющемуся лицом без гражданства, документ, удостоверяющий личность лица без гражданства.
В мае Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается исключить возможность приобретения гражданства РФ либо получения права на проживание в России иностранцам, имеющими неснятую или непогашенную судимость независимо от тяжести совершенного преступления.
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