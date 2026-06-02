ВС России нанесли удары по цехам украинского завода "Мотор Сич"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли удар по цехам машиностроительного завода имени Омельченко и авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли поражение цехам машиностроительного завода имени Омельченко и авиазавода "Мотор Сич" в Запорожье, сообщило Минобороны РФ.
В ночь на вторник в ответ на террористический акт киевского режима в городе Старобельск Луганской Народной Республики, Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, и военным аэродромам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18