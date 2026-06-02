Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удар возмездия по украинским предприятиям ОПК - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:40 02.06.2026 (обновлено: 17:17 02.06.2026)
ВС России нанесли удар возмездия по украинским предприятиям ОПК

ВС России ночью нанесли удар возмездия по предприятиям ОПК Украины

© REUTERS / Thomas PeterДым в Киеве
Дым в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Дым в Киеве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ВПК Украины в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.
  • Все цели атаки на объекты противника достигнуты.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны.
"Нанесен <...> удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях", — заявили в ведомстве.
Высоковольтные ЛЭП - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
В некоторых областях Украины пропал свет
Вчера, 10:19
Также бойцы поразили военные аэродромы и объекты топливной и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ.
Все цели атаки достигнуты, подчеркнули в министерстве.
В ночь на вторник СМИ писали о серии взрывов в разных украинских городах. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, везде, кроме западных областей, звучал сигнал воздушной тревоги.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаВооруженные силы РФРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала