ВС России нанесли удар возмездия по украинским предприятиям ОПК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ВПК Украины в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях.
- Все цели атаки на объекты противника достигнуты.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли массированный удар возмездия по предприятиям ВПК Украины, сообщили в Минобороны.
"Нанесен <...> удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях", — заявили в ведомстве.
В некоторых областях Украины пропал свет
Вчера, 10:19
Также бойцы поразили военные аэродромы и объекты топливной и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ.
Все цели атаки достигнуты, подчеркнули в министерстве.
В ночь на вторник СМИ писали о серии взрывов в разных украинских городах. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, везде, кроме западных областей, звучал сигнал воздушной тревоги.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18