Посольство в ЦАР уточняет механизмы эвакуации россиян на случай ЧС
01:42 02.06.2026
Посольство в ЦАР уточняет механизмы эвакуации россиян на случай ЧС

© AP Photo / Jerome Delay — Город Банги в Центральноафриканской Республике
Город Банги в Центральноафриканской Республике. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство РФ в ЦАР разрабатывает и уточняет механизмы эвакуации россиян на случай чрезвычайной ситуации из-за вспышки Эболы в ДРК.
  • В случае изменения санитарно-эпидемиологической обстановки и принятия решений компетентными органами РФ посольство проведет предусмотренные мероприятия.
  • Посольство РФ в Руанде ориентируется на оценку ситуации местными властями, которые считают принятые меры для предотвращения завоза инфекции достаточными.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Посольство РФ в ЦАР на постоянной основе разрабатывает и уточняет механизмы эвакуации россиян на случай ЧС, сообщил посол РФ в ЦАР Александр Бикантов, комментируя вспышку лихорадки Эбола в соседней Демократической Республике Конго.
"Посольство России в ЦАР на постоянной основе разрабатывает и уточняет механизмы и списки для экстренной эвакуации граждан России на случай чрезвычайной ситуации, включая варианты приостановки авиасообщения между ЦАР и Россией", - рассказал изданию "Известия" Бикантов.
В Дипмиссии России в Кении отметили изданию, что в случае изменения санитарно-эпидемиологической обстановки и принятия компетентными органами РФ соответствующих решений в отношении находящихся в стране российских граждан посольство проведет предусмотренные в подобных ситуациях мероприятия.
В посольстве РФ в Руанде добавили, что российская дипмиссия ориентируется на оценку ситуации властями Руанды, которые считают принятые до сих пор меры для предотвращения завоза инфекции в страну достаточными.
ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, зарегистрированы 906 случаев подозрения на Эболу и 223 смерти. Прежняя вспышка лихорадки в Демократической Республике Конго завершилась в октябре 2025 года.
