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Переговоры между США и Ираном продолжаются непрерывно, заявил Трамп - РИА Новости, 02.06.2026
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20:07 02.06.2026 (обновлено: 20:11 02.06.2026)
Переговоры между США и Ираном продолжаются непрерывно, заявил Трамп

Трамп: переговоры между США и Ираном шли в последние дни, включая и вторник

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры между США и Ираном продолжаются непрерывно.
  • О непрерывности переговоров заявил американский президент Дональд Трамп.
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Переговоры между США и Ираном продолжаются непрерывно, они шли в последние дни, включая вторник, утверждает американский президент Дональд Трамп.
"Переговоры между нами продолжаются непрерывно, в том числе четыре дня назад, три дня назад, два дня назад, один день назад и сегодня", – написал он в своей соцсети Truth Social.
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