Переговоры между США и Ираном продолжаются непрерывно, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Переговоры между США и Ираном продолжаются непрерывно.
- О непрерывности переговоров заявил американский президент Дональд Трамп.
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Переговоры между США и Ираном продолжаются непрерывно, они шли в последние дни, включая вторник, утверждает американский президент Дональд Трамп.
"Переговоры между нами продолжаются непрерывно, в том числе четыре дня назад, три дня назад, два дня назад, один день назад и сегодня", – написал он в своей соцсети Truth Social.