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Трамп вспомнил об идее присоединить Канаду к США - РИА Новости, 02.06.2026
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05:03 02.06.2026
Трамп вспомнил об идее присоединить Канаду к США

Трамп вспомнил об идее присоединить Канаду к США после новостей о рецессии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп вновь заговорил об идее сделать Канаду 51-м штатом США на фоне сообщений о технической рецессии в Канаде.
  • Премьер-министр Канады Марк Карни заявлял, что его страна «не продается» в ответ на угрозы Трампа.
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений, что в Канаде началась техническая рецессия, вновь заговорил об идее сделать ее 51-м штатом.
"Пятьдесят первый штат", – написал американский лидер в соцсети Truth Social, прикрепив ссылку на статью агентства Bloomberg о том, что в стране впервые с момента пандемии 2020 года зафиксировано снижение реального ВВП.
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
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20 апреля, 10:37
Трамп ранее неоднократно угрожал сделать Канаду 51-м штатом США на фоне торговых споров. Премьер-министр Марк Карни в ответ заявлял, что его его страна "не продается". Даже в ходе переговоров двух лидеров Трамп призвал руководство Канады "никогда не говорить "никогда".
На роль 51-го штата Трамп также неоднократно выдвигал то Гренландию, то Венесуэлу.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
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2 февраля, 04:35
 
В миреКанадаСШАГренландияДональд ТрампМарк Карни
 
 
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