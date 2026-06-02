Трамп вспомнил об идее присоединить Канаду к США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп вновь заговорил об идее сделать Канаду 51-м штатом США на фоне сообщений о технической рецессии в Канаде.
- Премьер-министр Канады Марк Карни заявлял, что его страна «не продается» в ответ на угрозы Трампа.
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне сообщений, что в Канаде началась техническая рецессия, вновь заговорил об идее сделать ее 51-м штатом.
"Пятьдесят первый штат", – написал американский лидер в соцсети Truth Social, прикрепив ссылку на статью агентства Bloomberg о том, что в стране впервые с момента пандемии 2020 года зафиксировано снижение реального ВВП.
Трамп ранее неоднократно угрожал сделать Канаду 51-м штатом США на фоне торговых споров. Премьер-министр Марк Карни в ответ заявлял, что его его страна "не продается". Даже в ходе переговоров двух лидеров Трамп призвал руководство Канады "никогда не говорить "никогда".
На роль 51-го штата Трамп также неоднократно выдвигал то Гренландию, то Венесуэлу.