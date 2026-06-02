Трамп нецензурно сорвался на Нетаньяху по телефону, утверждают СМИ

02:54 02.06.2026
Axios: Трамп разразился нецензурной бранью во время разговора с Нетаньяху

© AP Photo / Alex Brandon
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп разразился нецензурной бранью во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, утверждает портал Axios.
  • Трампа беспокоит число жертв в Ливане и то, что Нетаньяху прибегает к непропорциональной эскалации в ответ на обстрелы "Хезболлах".
  • "Если бы не я, ты был бы в тюрьме", - якобы заявил Трамп во время телефонного разговора
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вышел из себя и разразился нецензурной бранью во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, утверждает портал Axios со ссылкой на чиновников.
В понедельник спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф пригрозил остановить переговорный процесс с США и выступить против Израиля, если Тель-Авив продолжит совершать военные действия против Ливана. Источники сообщили Axios, что в ходе телефонного разговора с Нетаньяху Трамп назвал израильского премьера "сумасшедшим" и, перейдя на крик, якобы нецензурно спросил у него, что тот творит.
Кроме того, американский лидер припомнил многолетний судебный процесс над Нетаньяху. Премьера обвиняли во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Трамп неоднократно критиковал этот процесс, а в 2025 году направил президенту Израиля Ицхаку Герцогу письмо, в котором призвал добиться прекращения уголовных разбирательств и "помиловать" Нетаньяху.
"Если бы не я, ты был бы в тюрьме... Теперь тебя все ненавидят. Из-за этого все ненавидят Израиль", - якобы заявил Трамп во время телефонного разговора.
По данным портала, Трамп знал, что "Хезболлах" обстреливал Израиль, но в последние дни у него сложилось впечатление, что Нетаньяху в ответ прибегает к непропорциональной эскалации. Кроме того, американского лидера беспокоит число жертв в Ливане.
По результатам переговоров в Вашингтоне 16 апреля Ливан и Израиль достигли соглашения о прекращении огня. Несмотря на это, Тель-Авив продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
