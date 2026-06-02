01:04 02.06.2026 (обновлено: 01:10 02.06.2026)
Трамп надеется, что Израиль и "Хезболла" навсегда прекратят огонь

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Израиль и ливанское движение «Хезболлах» навсегда прекратят огонь.
  • По словам Трампа, после переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и представителями «Хезболлах» стало известно, что стороны прекратят огонь.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Израиль и ливанское движение "Хезболлах" после нынешней эскалации навсегда прекратят огонь.
"Посмотрим, как долго это продлится (прекращение огня - ред.). Надеюсь, что вечно", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп в понедельник после переговоров с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и представителями "Хезболлах" заявил, что ливанское движение и Израиль прекратят огонь.
