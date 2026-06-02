Трамп считает достижимой сделку с Ираном в течение следующей недели
00:45 02.06.2026 (обновлено: 01:13 02.06.2026)

Трамп считает достижимой сделку с Ираном в течение следующей недели

© REUTERS / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Сделка между Вашингтоном и Тегераном возможна уже в течение следующей недели, заявил президент США Дональд Трамп.
"В течение следующей недели", — сообщил он телеканалу ABC, говоря о перспективе сделки о сохранении режима прекращения огня и открытии Ормузского пролива.
По словам главы Белого дома, ситуация выглядит хорошо.
«
"Это не просто для них (Ирана. — Прим. ред.). Вообще-то, это не просто и с нашей точки зрения. Но мы получаем то, что должны", — добавил американский лидер.
Тем не менее Трамп признал, что пока сделка не согласована, остается еще несколько вопросов.
На вопрос о том, когда может закончиться работа над меморандумом по Ормузу, он сказал, что речь может идти о следующей неделе.
На прошлой неделе портал Axios утверждал, что стороны договорились начать диалог по иранской ядерной программе и продлить перемирие на 60 дней. Сообщалось, что глава Белого дома пока не дал на это окончательного одобрения, попросив через посредников пару дней на раздумья.
Что же касается проекта будущего мирного соглашения, по данным портала, он дает Ирану месяц на то, чтобы убрать все мины из Ормузского пролива, а Штаты в ответ поэтапно снимут морскую блокаду. Как заявили источники, судоходство будет неограниченным — без пошлин за транзит.
По последним данным, главным препятствием в переговорах остается иранская ядерная программа: Вашингтон требует вывезти из исламской республики весь высокообогащенный уран, Тегеран же с этим не согласен.
