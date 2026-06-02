Сборная Узбекистана проиграла канадцам в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Узбекистана по футболу проиграла команде Канады в товарищеском матче со счетом 0:2.
- Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Сборная Узбекистана по футболу проиграла команде Канады в товарищеском матче.
Встреча в Эдмонтоне завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Джонатан Осорио (58-я минута) и Джейден Нельсон (90+1).
Товарищеские матчи
02 июня 2026 • начало в 04:00
Завершен
58’ • Джонатан Осорио
90’ • Джейден Нельсон
В последнем контрольном матче перед чемпионатом мира сборная Узбекистана сыграет в гостях с командой Нидерландов 8 июня. Сборная Канады 6 июня примет команду Ирландии.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе К сборная Узбекистана сыграет с командами Португалии, ДР Конго и Колумбии. Канадцы в квартете B встретятся со сборными Швейцарии, Катара и Боснии и Герцеговины.
В другом матче сборная Колумбии на своем поле обыграла команду Коста-Рики со счетом 3:1.