Сборная Узбекистана проиграла канадцам в товарищеском матче

В последнем контрольном матче перед чемпионатом мира сборная Узбекистана сыграет в гостях с командой Нидерландов 8 июня. Сборная Канады 6 июня примет команду Ирландии.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе К сборная Узбекистана сыграет с командами Португалии, ДР Конго и Колумбии. Канадцы в квартете B встретятся со сборными Швейцарии, Катара и Боснии и Герцеговины.