Суд оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей за отказ удалять информацию

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Таганский суд столицы оштрафовал мессенджер Telegram на 3 миллиона 800 тысяч рублей за неудаление экстремистского контента и информации, угрожающей несовершеннолетним, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.