Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей за отказ удалять информацию - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 02.06.2026 (обновлено: 12:38 02.06.2026)
Суд оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей за отказ удалять информацию

Суд оштрафовал Telegram за отказ удалять угрожающую детям информацию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Таганский суд столицы оштрафовал мессенджер Telegram на 3 миллиона 800 тысяч рублей.
  • Мессенджер был привлечен к ответственности за неудаление контента, угрожающего безопасности несовершеннолетних, и экстремистского контента.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Таганский суд столицы оштрафовал мессенджер Telegram на 3 миллиона 800 тысяч рублей за неудаление экстремистского контента и информации, угрожающей несовершеннолетним, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Telegram привлекли к административной ответственности за нарушение части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в интернете информации или страницы).
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Мошенники пугают россиян блокировкой аккаунта в Telegram
30 мая, 00:51
"Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей", - огласила решение судья.
По данным суда, Росмолодежь обнаружила в мессенджере контент, угрожающий безопасности несовершеннолетних, и обратилась в Роскомнадзор. Кроме того, в Telegram был обнаружен экстремистский контент, который мессенджер не удалил в установленный срок.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 27.05.2026
Telegram оштрафовали на семь миллионов рублей
27 мая, 11:59
 
ПроисшествияTelegramРоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала