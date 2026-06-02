Суд оштрафовал Telegram на 3,8 миллиона рублей за отказ удалять информацию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Таганский суд столицы оштрафовал мессенджер Telegram на 3 миллиона 800 тысяч рублей.
- Мессенджер был привлечен к ответственности за неудаление контента, угрожающего безопасности несовершеннолетних, и экстремистского контента.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Таганский суд столицы оштрафовал мессенджер Telegram на 3 миллиона 800 тысяч рублей за неудаление экстремистского контента и информации, угрожающей несовершеннолетним, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллиона 800 тысяч рублей", - огласила решение судья.
По данным суда, Росмолодежь обнаружила в мессенджере контент, угрожающий безопасности несовершеннолетних, и обратилась в Роскомнадзор. Кроме того, в Telegram был обнаружен экстремистский контент, который мессенджер не удалил в установленный срок.
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27 мая, 11:59