Два пилота ВВС Тайваня погибли во время тренировочного полета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два пилота военно-воздушных сил Тайваня погибли при выполнении тренировочного полета на авиабазе Ганшань.
- Специальная оперативная группа военно-воздушных сил Тайваня создана для расследования причин аварии.
ПЕКИН, 2 июн – РИА Новости. Два пилота военно-воздушных сил Тайваня погибли во вторник при выполнении тренировочного полета на авиабазе Ганшань в городе Гаосюн на юго-западе острова, говорится в заявлении оборонного ведомства Тайваня.
В заявлении на сайте ведомства указано, что учебно-тренировочный самолет Т-34 с авиабазы Ганшань, пилотируемый подполковниками Лу и Го, во вторник утром выполнял учебную задачу по имитации полета при отказе двигателя.
"Самолет разбился примерно в 08.00 (03.00 мск - ред.) в северной части взлетно-посадочной полосы, в результате чего погибли оба пилота", - говорится в заявлении.
Военно-воздушные силы острова создали специальную оперативную группу для расследования причин аварии.
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