Задержанный Францией танкер Tagor прибыл на место якорной стоянки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Французские ВМС задержали танкер Tagor, который, как предполагается, шел из Мурманска под ложным флагом.
- Задержанный танкер прибыл в залив Дуарнене на северо-западе Франции и будет находиться там на якорной стоянке как минимум несколько дней.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Франции по задержанию танкера незаконными и граничащими с пиратством.
ПАРИЖ, 2 июн – РИА Новости. Задержанный французскими ВМС танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом, прибыл в залив Дуарнене на северо-западе Франции, куда он был перенаправлен на якорную стоянку, выяснило РИА Новости, изучив данные портала по отслеживанию судов MarineTraffic.
Накануне морская префектура Франции по Атлантическому региону сообщила, что судно 2 июня прибудет на стоянку в залив Дуарнене.
По данным MarineTraffic, танкер уже находится на месте. Он должен простоять у берегов Франции как минимум несколько дней, пока расследование в его отношении продолжается, сообщает газета Ouest-France.
В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor. Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже, Франция не уведомляла российскую сторону о своих действиях. В дипмиссии отметили, что капитаном танкера, предварительно, является гражданин РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Франции незаконными и граничащими с пиратством.