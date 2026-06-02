Задержанный Францией танкер Tagor прибыл на место якорной стоянки

ПАРИЖ, 2 июн – РИА Новости. Задержанный французскими ВМС танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом, прибыл в залив Дуарнене на северо-западе Франции, куда он был перенаправлен на якорную стоянку, выяснило РИА Новости, изучив данные портала по отслеживанию судов MarineTraffic.

По данным MarineTraffic, танкер уже находится на месте. Он должен простоять у берегов Франции как минимум несколько дней, пока расследование в его отношении продолжается, сообщает газета Ouest-France.