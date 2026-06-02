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Задержанный Францией танкер Tagor прибыл на место якорной стоянки - РИА Новости, 02.06.2026
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11:05 02.06.2026
Задержанный Францией танкер Tagor прибыл на место якорной стоянки

MarineTraffic: задержанный Францией танкер Tagor прибыл на место якорной стоянки

© Фото : Морская префектура Франции по Атлантическому регионуСудно Tagor, задержанное французскими ВМС в Атлантическом океане
Судно Tagor, задержанное французскими ВМС в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Морская префектура Франции по Атлантическому региону
Судно Tagor, задержанное французскими ВМС в Атлантическом океане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французские ВМС задержали танкер Tagor, который, как предполагается, шел из Мурманска под ложным флагом.
  • Задержанный танкер прибыл в залив Дуарнене на северо-западе Франции и будет находиться там на якорной стоянке как минимум несколько дней.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Франции по задержанию танкера незаконными и граничащими с пиратством.
ПАРИЖ, 2 июн – РИА Новости. Задержанный французскими ВМС танкер Tagor, якобы шедший из Мурманска под ложным флагом, прибыл в залив Дуарнене на северо-западе Франции, куда он был перенаправлен на якорную стоянку, выяснило РИА Новости, изучив данные портала по отслеживанию судов MarineTraffic.
Накануне морская префектура Франции по Атлантическому региону сообщила, что судно 2 июня прибудет на стоянку в залив Дуарнене.
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По данным MarineTraffic, танкер уже находится на месте. Он должен простоять у берегов Франции как минимум несколько дней, пока расследование в его отношении продолжается, сообщает газета Ouest-France.
В понедельник власти Франции сообщили, что их военные задержали в Атлантическом океане танкер Tagor. Как заявили РИА Новости в посольстве РФ в Париже, Франция не уведомляла российскую сторону о своих действиях. В дипмиссии отметили, что капитаном танкера, предварительно, является гражданин РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия Франции незаконными и граничащими с пиратством.
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