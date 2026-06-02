В Японии рассказали, можно ли есть суши каждый день
02:34 02.06.2026
В Японии рассказали, можно ли есть суши каждый день

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доцент факультета нутрициологии Университета Накамура Хидэки Кимура рассказал, что суши каждый день есть не следует.
  • Суши в основном состоят из рыбы и риса, овощей в них почти нет, поэтому они не позволяют восполнить витамины и пищевые волокна.
  • При употреблении 10 кусков суши с соевым соусом можно получить около пяти граммов соли, что является верхним дневным ориентиром, установленным ВОЗ.
ТОКИО, 2 июн — РИА Новости. Суши каждый день есть не следует, поскольку в них почти нет овощей, а при употреблении с соевым соусом можно получить избыток соли, рассказал РИА Новости доцент факультета нутрициологии Университета Накамура Хидэки Кимура.
"Суши каждый день есть не следует. Суши в основном состоят из рыбы и риса — сяри. Овощей в них почти нет. Поэтому они не позволяют восполнить витамины, связанные с овощами, и пищевые волокна. Есть проблема и с точки зрения соли", — заявил специалист по общественному здоровью и культуре питания.
По словам Кимуры, сяри, то есть рис для суши, смешивают с уксусом для суши, который, в свою очередь, делают из уксуса, сахара и соли. Таким образом, соль уже содержится в рисе для суши.
"Если макать нэта (рыбу, морепродукты или другие основные ингредиенты, используемые в суши — ред.) или сашими в соевый соус, то при 10 кусках суши можно получить около пяти граммов соли. Пять граммов — это верхний дневной ориентир, установленный ВОЗ", — отметил эксперт.
