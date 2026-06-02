В Японии рассказали, можно ли есть суши каждый день

Краткий пересказ от РИА ИИ Доцент факультета нутрициологии Университета Накамура Хидэки Кимура рассказал, что суши каждый день есть не следует.

ТОКИО, 2 июн — РИА Новости. Суши каждый день есть не следует, поскольку в них почти нет овощей, а при употреблении с соевым соусом можно получить избыток соли, рассказал РИА Новости доцент факультета нутрициологии Университета Накамура Хидэки Кимура.

"Суши каждый день есть не следует. Суши в основном состоят из рыбы и риса — сяри. Овощей в них почти нет. Поэтому они не позволяют восполнить витамины, связанные с овощами, и пищевые волокна. Есть проблема и с точки зрения соли", — заявил специалист по общественному здоровью и культуре питания.

По словам Кимуры, сяри, то есть рис для суши, смешивают с уксусом для суши, который, в свою очередь, делают из уксуса, сахара и соли. Таким образом, соль уже содержится в рисе для суши.