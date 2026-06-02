Суд на Урале не стал заключать водителя в СИЗО после ДТП с погибшими

Краткий пересказ от РИА ИИ В Нижнесергинском районе Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика Volvo и легкового автомобиля Land Rover.

В результате аварии погибли четыре человека, включая ребенка, и собака.

Водитель грузовика Иван Могильников отправлен под домашний арест.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Нижнесергинский районный суд Свердловской области отправил под домашний арест водителя грузовика Ивана Могильникова после ДТП в Нижнесергинском районе с четырьмя погибшими, среди которых ребенок, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

По данным Госавтоинспекции региона, вечером 31 мая около города Нижние Серги столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Land Rover. После столкновения оба транспортных средства съехали с проезжей части, а Land Rover опрокинулся. Водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия до прибытия медиков.

"Нижнесергинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Ивану Могильникову… Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста с установлением запретов по 30 июля", – говорится в сообщении.

В инстанции уточнили, что в аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, а также собака, за рулем грузовика был Могильников.

В понедельник пресс-служба центральной городской больницы в Березовском сообщала, что два их сотрудника погибли в этом ДТП: семья Кунщиковых, Евгений и Анна. Анна работала в отделе кадров с 2013 года, а Евгений с 2022 года работал автомехаником, отмечали в медучреждении.