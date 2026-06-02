Суд на Урале не стал заключать водителя в СИЗО после ДТП с погибшими

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижнесергинском районе Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика Volvo и легкового автомобиля Land Rover.
- В результате аварии погибли четыре человека, включая ребенка, и собака.
- Водитель грузовика Иван Могильников отправлен под домашний арест.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Нижнесергинский районный суд Свердловской области отправил под домашний арест водителя грузовика Ивана Могильникова после ДТП в Нижнесергинском районе с четырьмя погибшими, среди которых ребенок, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным Госавтоинспекции региона, вечером 31 мая около города Нижние Серги столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Land Rover. После столкновения оба транспортных средства съехали с проезжей части, а Land Rover опрокинулся. Водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия до прибытия медиков.
"Нижнесергинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Ивану Могильникову… Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста с установлением запретов по 30 июля", – говорится в сообщении.
В инстанции уточнили, что в аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, а также собака, за рулем грузовика был Могильников.
В понедельник пресс-служба центральной городской больницы в Березовском сообщала, что два их сотрудника погибли в этом ДТП: семья Кунщиковых, Евгений и Анна. Анна работала в отделе кадров с 2013 года, а Евгений с 2022 года работал автомехаником, отмечали в медучреждении.
По факту аварии следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть людей. В управлении СК РФ по региону обратили внимание, что среди четверых погибших есть подросток 2009 года рождения. По версии следствия, возможной причиной выезда грузовика на полосу встречного движения стал хлопок покрышки его переднего левого колеса.
В Свердловской области водитель наехал на трех детей, есть погибшие
27 октября 2025, 19:15