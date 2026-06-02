Рейтинг@Mail.ru
Суд на Урале не стал заключать водителя в СИЗО после ДТП с погибшими - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:45 02.06.2026
Суд на Урале не стал заключать водителя в СИЗО после ДТП с погибшими

Суд на Урале не стал заключать водителя в СИЗО после ДТП с 4 погибшими

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижнесергинском районе Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика Volvo и легкового автомобиля Land Rover.
  • В результате аварии погибли четыре человека, включая ребенка, и собака.
  • Водитель грузовика Иван Могильников отправлен под домашний арест.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Нижнесергинский районный суд Свердловской области отправил под домашний арест водителя грузовика Ивана Могильникова после ДТП в Нижнесергинском районе с четырьмя погибшими, среди которых ребенок, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
По данным Госавтоинспекции региона, вечером 31 мая около города Нижние Серги столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Land Rover. После столкновения оба транспортных средства съехали с проезжей части, а Land Rover опрокинулся. Водитель и три пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия до прибытия медиков.
"Нижнесергинский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения Ивану Могильникову… Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста с установлением запретов по 30 июля", – говорится в сообщении.
В инстанции уточнили, что в аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, а также собака, за рулем грузовика был Могильников.
В понедельник пресс-служба центральной городской больницы в Березовском сообщала, что два их сотрудника погибли в этом ДТП: семья Кунщиковых, Евгений и Анна. Анна работала в отделе кадров с 2013 года, а Евгений с 2022 года работал автомехаником, отмечали в медучреждении.
По факту аварии следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть людей. В управлении СК РФ по региону обратили внимание, что среди четверых погибших есть подросток 2009 года рождения. По версии следствия, возможной причиной выезда грузовика на полосу встречного движения стал хлопок покрышки его переднего левого колеса.
Легковушка наехала на троих детей-пешеходов в свердловской Ревде - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
В Свердловской области водитель наехал на трех детей, есть погибшие
27 октября 2025, 19:15
 
ПроисшествияСвердловская областьНижние СергиБерезовскийVolvo ABСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала