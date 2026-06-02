Экс-полицейского могут приговорить к шести годам по делу журналистов Baza

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Обвинение попросило столичный суд приговорить к 6 годам бывшего начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева по делу о получении взяток от сотрудников издания Baza, сообщил РИА Новости один из участников процесса.