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Экс-полицейского могут приговорить к шести годам по делу журналистов Baza - РИА Новости, 02.06.2026
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20:08 02.06.2026
Экс-полицейского могут приговорить к шести годам по делу журналистов Baza

Экс-полицейского могут приговорить к 6 годам по делу журналистов издания Baza

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramПолицейский Александр Аблаев, проходящий по делу главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, в зале суда
Полицейский Александр Аблаев, проходящий по делу главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, в зале суда - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Полицейский Александр Аблаев, проходящий по делу главреда Telegram-канала Baza Глеба Трифонова, в зале суда
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обвинение запросило для бывшего начальника дежурной части УМВД по Краснодару Аблаева 6 лет по делу о получении взяток от сотрудников Baza.
  • Уголовное дело также возбуждено в отношении главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой, которые дали признательные показания.
  • Оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов обвиняются в передаче служебной информации Telegram-каналу Baza за взятки на протяжении двух лет.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Обвинение попросило столичный суд приговорить к 6 годам бывшего начальника дежурной части УМВД по Краснодару Александра Аблаева по делу о получении взяток от сотрудников издания Baza, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Обвинение на стадии прений сторон попросило приговорить Аблаева к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
Уголовное дело было возбуждено в отношении главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой. Трифонову вменяются три эпизода дачи взятки. Его, как и сотрудницу Baza Лукьянову, сперва отправили в СИЗО, а затем перевели под домашний арест. Оба, как сообщали источники РИА Новости, дали признательные показания.
По версии следствия, оперуполномоченный отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергей Ковалев, начальник дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев и оперуполномоченный уголовного розыска Белгорода Александр Селиванов за взятки передавали служебную информацию Telegram-каналу Baza на протяжении двух лет. Все трое были переведены из СИЗО под домашний арест.
Дела в отношении Селиванова и Ковалева переданы для рассмотрения в суды Белгорода и Красноярска.
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ПроисшествияКраснодарБелгородКрасноярскГлеб ТрифоновАлександр СеливановМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Telegram-канал Baza
 
 
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