Суд в Армении вернул паспорт Карапетяну, чтобы он смог проголосовать

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Ереване вернул паспорт Карапетяну, находящемуся под домашним арестом, чтобы он смог проголосовать на парламентских выборах 7 июня.
ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Суд в Ереване вернул паспорт гражданина Армении находящемуся под домашним арестом лидеру партии "Сильная Армения", предпринимателю Самвелу Карапетяну, чтобы он смог проголосовать на парламентских выборах, которые пройдут 7 июня, сообщает во вторник онлайн-издание panorama.am.
"Суд вернул Самвелу Карапетяну паспорт, чтобы он смог принять участие в выборах", - сообщает ресурс, ссылаясь на решение судьи Ваге Долмазяна.
Самвел Карапетян находился в заключении в Армении с 18 июня по 30 декабря 2025 года. Защита бизнесмена считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря 2025 года бизнесмена перевели под домашний арест.