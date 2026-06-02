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Суд в Армении вернул паспорт Карапетяну, чтобы он смог проголосовать - РИА Новости, 02.06.2026
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18:16 02.06.2026
Суд в Армении вернул паспорт Карапетяну, чтобы он смог проголосовать

Суд в Ереване вернул паспорт Карапетяну для участия в выборах

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Ереване вернул паспорт Карапетяну, находящемуся под домашним арестом, чтобы он смог проголосовать на парламентских выборах 7 июня.
ЕРЕВАН, 2 июн – РИА Новости. Суд в Ереване вернул паспорт гражданина Армении находящемуся под домашним арестом лидеру партии "Сильная Армения", предпринимателю Самвелу Карапетяну, чтобы он смог проголосовать на парламентских выборах, которые пройдут 7 июня, сообщает во вторник онлайн-издание panorama.am.
"Суд вернул Самвелу Карапетяну паспорт, чтобы он смог принять участие в выборах", - сообщает ресурс, ссылаясь на решение судьи Ваге Долмазяна.
Самвел Карапетян находился в заключении в Армении с 18 июня по 30 декабря 2025 года. Защита бизнесмена считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря 2025 года бизнесмена перевели под домашний арест.
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В миреАрменияЕреванСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
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