Компания NL отозвала иск к Виктории Боне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новосибирская компания «НЛ Континент» отозвала иск о защите деловой репутации к блогеру Виктории Боне.
- В начале апреля «НЛ Континент» подал иски к Боне и телеведущей Маше Малиновской.
- Иск к Малиновской арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению, но к слушаниям еще не приступил.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Новосибирская компания "НЛ Континент" (бренд NL International), производящая биологически активные добавки и коктейли для похудения, отозвала свой иск о защите деловой репутации к блогеру Виктории Боне, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В начале апреля ООО "НЛ Континент", владельцами которого являются Юлия Гольдорт и Роман Товстик (по 30%), кипрская DK Cytriad Ltd (25%) и Дарина Хохлова (15%), подало иски к Боне и телеведущей Маше Малиновской.
Как ранее удалось выяснить РИА Новости, в исковом заявлении к Боне речь шла о публикации в Instagram*, в которой NL названа пирамидой, а в иске к Малиновской – о публикации в "Дзене", где компания сравнивается с сектой.
Иск к Малиновской арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению, но к слушаниям еще не приступил. Иск к Боне, как стало известно во вторник, суд еще 13 апреля вернул истцу по его просьбе, причины не поясняются.
В пресс-службе суда РИА Новости ранее сообщили, что в иске к Боне "НЛ Континент" требовал признать распространенные ею сведения не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию, а также обязать ответчицу удалить их.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.