Рейтинг@Mail.ru
Компания NL отозвала иск к Виктории Боне - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 02.06.2026
Компания NL отозвала иск к Виктории Боне

Новосибирская компания NL отозвала иск к Виктории Боне

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВиктория Боня
Виктория Боня - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Виктория Боня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новосибирская компания «НЛ Континент» отозвала иск о защите деловой репутации к блогеру Виктории Боне.
  • В начале апреля «НЛ Континент» подал иски к Боне и телеведущей Маше Малиновской.
  • Иск к Малиновской арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению, но к слушаниям еще не приступил.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Новосибирская компания "НЛ Континент" (бренд NL International), производящая биологически активные добавки и коктейли для похудения, отозвала свой иск о защите деловой репутации к блогеру Виктории Боне, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В начале апреля ООО "НЛ Континент", владельцами которого являются Юлия Гольдорт и Роман Товстик (по 30%), кипрская DK Cytriad Ltd (25%) и Дарина Хохлова (15%), подало иски к Боне и телеведущей Маше Малиновской.
Как ранее удалось выяснить РИА Новости, в исковом заявлении к Боне речь шла о публикации в Instagram*, в которой NL названа пирамидой, а в иске к Малиновской – о публикации в "Дзене", где компания сравнивается с сектой.
Иск к Малиновской арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению, но к слушаниям еще не приступил. Иск к Боне, как стало известно во вторник, суд еще 13 апреля вернул истцу по его просьбе, причины не поясняются.
В пресс-службе суда РИА Новости ранее сообщили, что в иске к Боне "НЛ Континент" требовал признать распространенные ею сведения не соответствующими действительности и порочащими его деловую репутацию, а также обязать ответчицу удалить их.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Блогер Никита Ефремов* в зале суда - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Слушания по иску "VK Видео" к блогеру Ефремову* назначили на июнь
16 марта, 09:47
 
РоссияМоскваВиктория БоняМаша МалиновскаяРоман ТовстикПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала