Компания NL отозвала иск к Виктории Боне

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Новосибирская компания "НЛ Континент" (бренд NL International), производящая биологически активные добавки и коктейли для похудения, отозвала свой иск о защите деловой репутации к блогеру Виктории Боне, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как ранее удалось выяснить РИА Новости, в исковом заявлении к Боне речь шла о публикации в Instagram*, в которой NL названа пирамидой, а в иске к Малиновской – о публикации в "Дзене", где компания сравнивается с сектой.