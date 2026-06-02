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Украинку, задержанную в Ярославской области за шпионаж, осудили на 17 лет - РИА Новости, 02.06.2026
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16:47 02.06.2026 (обновлено: 16:50 02.06.2026)
Украинку, задержанную в Ярославской области за шпионаж, осудили на 17 лет

В Ярославской области суд приговорил украинку к 17 годам тюрьмы за шпионаж

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданка Украины осуждена на 17 лет лишения свободы за шпионаж в Ярославской области.
  • Она передавала спецслужбам Украины чувствительную информацию об объекте железнодорожного транспорта для подготовки теракта.
  • Приговор суда пока не вступил в законную силу.
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Гражданка Украины, шпионившая на территории Ярославской области в пользу украинских спецслужб и готовившая теракт на железной дороге, осуждена на 17 лет лишения свободы, сообщило УФСБ по региону.
"УФСБ России по Ярославской области пресечена деятельность гражданки Украины Лонской Т. Т., 1967 года рождения, причастной к шпионажу, оказанию помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации и подготовке террористического акта", - говорится в сообщении.
Установлено, что злоумышленница по собственной инициативе установила контакт в мессенджере Telegram с представителем спецслужб Украины и по его заданию осуществила передачу противнику чувствительной информации об объекте железнодорожного транспорта с целью совершения на нем террористического акта.
"2-й Западный окружной военный суд признал Лонскую Т. Т. виновной… и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил", - информирует УФСБ.
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