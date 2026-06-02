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Суд в США запретил Пентагону увольнять трансгендеров* - РИА Новости, 02.06.2026
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13:59 02.06.2026
Суд в США запретил Пентагону увольнять трансгендеров*

РИА Новости: апелляционный суд в США запретил Пентагону увольнять трансгендеров

© REUTERS / Joshua RobertsЗдание Пентагона в Вашингтоне
Здание Пентагона в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Joshua Roberts
Здание Пентагона в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Апелляционный суд в США запретил Пентагону увольнять действующих военнослужащих-трансгендеров*.
  • Суд признал политику министра войны Пита Хегсета самоуправством и нарушением конституционного права на равную защиту законом.
  • Хегсет же пообещал оспорить это решение в Верховном суде.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Апелляционный суд в США запретил Пентагону увольнять действующих военнослужащих-трансгендеров*, следует из решения суда по Округу Колумбия, с которым ознакомилось РИА Новости.
Министр войны Пит Хегсет в феврале 2025 года вслед за аналогичным указом президента Дональда Трампа подписал директиву, запрещающую трансгендерным* военнослужащим проходить службу. Федеральный суд Округа Колумбии заблокировал это решение, однако Верховный суд отменил его постановление.
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"Политика Хегсета является самоуправством и основана на предубеждении, и по этим причинам политика нарушает конституционное право истцов-заявителей на равную защиту законом", - говорится в мнении одного из трех судей апелляционного суда.
Оно было принято двумя голосами против одного.
По мнению судей, запрет основан "исключительно на желании навредить политически непопулярной группе" людей, а именно лицам, "идентифицирующим себя как трансгендеры*".
При этом решение апелляционного суда распространяется только на действующих военнослужащих, но не затрагивает запрет на прием в вооруженные силы новых военных-трансгендеров*.
"Увидимся в Верховном суде", - написал в ответ на это решение в соцсети Х Хегсет.
Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп.
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