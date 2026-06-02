Суд в США запретил Пентагону увольнять трансгендеров*

Краткий пересказ от РИА ИИ Апелляционный суд в США запретил Пентагону увольнять действующих военнослужащих-трансгендеров*.

Суд признал политику министра войны Пита Хегсета самоуправством и нарушением конституционного права на равную защиту законом.

Хегсет же пообещал оспорить это решение в Верховном суде.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Апелляционный суд в США запретил Пентагону увольнять действующих военнослужащих-трансгендеров*, следует из решения суда по Округу Колумбия, с которым ознакомилось РИА Новости.

"Политика Хегсета является самоуправством и основана на предубеждении, и по этим причинам политика нарушает конституционное право истцов-заявителей на равную защиту законом", - говорится в мнении одного из трех судей апелляционного суда.

Оно было принято двумя голосами против одного.

По мнению судей, запрет основан "исключительно на желании навредить политически непопулярной группе" людей, а именно лицам, "идентифицирующим себя как трансгендеры*".

При этом решение апелляционного суда распространяется только на действующих военнослужащих, но не затрагивает запрет на прием в вооруженные силы новых военных-трансгендеров*.

"Увидимся в Верховном суде", - написал в ответ на это решение в соцсети Х Хегсет.

Президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности, назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп.