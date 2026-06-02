Обвинение просит суд конфисковать133 миллиона рублей у экс-мэра Сургута

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Прокурор запросил для бывшего главы Сургута Андрея Филатова шесть лет колонии строгого режима и конфискацию незаконно полученных средств.
- Адвокат Филатова просил назначить своему подзащитному условный срок.
- По данным следствия, Филатов получил незаконные вознаграждения на сумму более 130 миллионов рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Прокурор, помимо реального срока, запросил для бывшего главы Сургута Андрея Филатова, обвиняемого в 13 эпизодах коммерческого подкупа, еще и конфискацию незаконно полученных миллионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сургутского городского суда.
Во вторник по делу Филатова прошли прения сторон, где его адвокат просил назначить своему подзащитному условный срок, а представитель гособвинения – шесть лет колонии строгого режима. Ранее фигурант признал вину в полном объеме, заключил досудебное соглашение, а сейчас находится под запретом определенных действий.
"Гособвинитель просил конфисковать сумму свыше 133 миллионов в доход государства", – уточнила собеседница агентства.
По данным следствия, Филатов в составе организованной группы получил незаконные вознаграждения на более 130 миллионов рублей от представителей организаций-подрядчиков за заключение договоров подряда и приемку работ в сфере обслуживания многоквартирных домов. Вменяют ему 13 эпизодов коммерческого подкупа.