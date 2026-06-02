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Обвинение просит суд конфисковать133 миллиона рублей у экс-мэра Сургута - РИА Новости, 02.06.2026
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13:40 02.06.2026
Обвинение просит суд конфисковать133 миллиона рублей у экс-мэра Сургута

Обвинение просит суд конфисковать более 133 миллиона рублей у экс-мэра Сургута

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокурор запросил для бывшего главы Сургута Андрея Филатова шесть лет колонии строгого режима и конфискацию незаконно полученных средств.
  • Адвокат Филатова просил назначить своему подзащитному условный срок.
  • По данным следствия, Филатов получил незаконные вознаграждения на сумму более 130 миллионов рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Прокурор, помимо реального срока, запросил для бывшего главы Сургута Андрея Филатова, обвиняемого в 13 эпизодах коммерческого подкупа, еще и конфискацию незаконно полученных миллионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сургутского городского суда.
Во вторник по делу Филатова прошли прения сторон, где его адвокат просил назначить своему подзащитному условный срок, а представитель гособвинения – шесть лет колонии строгого режима. Ранее фигурант признал вину в полном объеме, заключил досудебное соглашение, а сейчас находится под запретом определенных действий.
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"Гособвинитель просил конфисковать сумму свыше 133 миллионов в доход государства", – уточнила собеседница агентства.
По данным следствия, Филатов в составе организованной группы получил незаконные вознаграждения на более 130 миллионов рублей от представителей организаций-подрядчиков за заключение договоров подряда и приемку работ в сфере обслуживания многоквартирных домов. Вменяют ему 13 эпизодов коммерческого подкупа.
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