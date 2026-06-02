Обвинение просит суд конфисковать133 миллиона рублей у экс-мэра Сургута

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Прокурор, помимо реального срока, запросил для бывшего главы Сургута Андрея Филатова, обвиняемого в 13 эпизодах коммерческого подкупа, еще и конфискацию незаконно полученных миллионов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сургутского городского суда.

По данным следствия, Филатов в составе организованной группы получил незаконные вознаграждения на более 130 миллионов рублей от представителей организаций-подрядчиков за заключение договоров подряда и приемку работ в сфере обслуживания многоквартирных домов. Вменяют ему 13 эпизодов коммерческого подкупа.