Суд отправил в СИЗО еще двоих охотников, обвиняемых в убийстве подростка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральный районный суд Кемерово отправил в СИЗО двух охотников, обвиняемых в убийстве 17-летнего подростка.
- Константину Шилину и Виталию Злобину предъявлено обвинение в совершении преступления по пунктам «ж, и» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство группой лиц из хулиганских побуждений).
- По версии следствия, в ночь на 31 мая на участке лесного массива недалеко от села Междугорное было обнаружено тело несовершеннолетнего с огнестрельным ранением головы.
КЕМЕРОВО, 2 июн – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово отправил в СИЗО еще двоих охотников, обвиняемых в убийстве 17-летнего подростка, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
Во вторник объединенный пресс-центр судов Кузбасса сообщил о том, что суд арестовал одного из охотников, обвиняемого в убийстве 17-летнего парня, Е.Неверова.
"Константин Шилин - водитель, Виталий Злобин – наводчик, отправлены в СИЗО до 31 июля", – сообщили в объединенном пресс-центре.
Как сообщили в объединенном пресс-центре судов региона, в понедельник мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления по пунктам "ж, и" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство группой лиц из хулиганских побуждений).
По версии следствия, в ночь на 31 мая на участке лесного массива недалеко от села Междугорное было обнаружено тело несовершеннолетнего с огнестрельным ранением головы. В понедельник пресс-служба СУСК по региону сообщала, что трое охотников задержаны по подозрению в убийстве в лесу 17-летнего подростка, стрелявший, предположительно, действовал по наводке товарищей.
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