Суд отправил в СИЗО еще двоих охотников, обвиняемых в убийстве подростка

Во вторник объединенный пресс-центр судов Кузбасса сообщил о том, что суд арестовал одного из охотников, обвиняемого в убийстве 17-летнего парня, Е.Неверова.

По версии следствия, в ночь на 31 мая на участке лесного массива недалеко от села Междугорное было обнаружено тело несовершеннолетнего с огнестрельным ранением головы. В понедельник пресс-служба СУСК по региону сообщала, что трое охотников задержаны по подозрению в убийстве в лесу 17-летнего подростка, стрелявший, предположительно, действовал по наводке товарищей.