Рейтинг@Mail.ru
Суд отправил в СИЗО еще двоих охотников, обвиняемых в убийстве подростка - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 02.06.2026
Суд отправил в СИЗО еще двоих охотников, обвиняемых в убийстве подростка

Суд отправил в СИЗО двух охотников, обвиняемых в убийстве подростка в Кузбассе

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Центральный районный суд Кемерово отправил в СИЗО двух охотников, обвиняемых в убийстве 17-летнего подростка.
  • Константину Шилину и Виталию Злобину предъявлено обвинение в совершении преступления по пунктам «ж, и» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство группой лиц из хулиганских побуждений).
  • По версии следствия, в ночь на 31 мая на участке лесного массива недалеко от села Междугорное было обнаружено тело несовершеннолетнего с огнестрельным ранением головы.
КЕМЕРОВО, 2 июн – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово отправил в СИЗО еще двоих охотников, обвиняемых в убийстве 17-летнего подростка, сообщили РИА Новости в объединенном пресс-центре судов региона.
Во вторник объединенный пресс-центр судов Кузбасса сообщил о том, что суд арестовал одного из охотников, обвиняемого в убийстве 17-летнего парня, Е.Неверова.
"Константин Шилин - водитель, Виталий Злобин – наводчик, отправлены в СИЗО до 31 июля", – сообщили в объединенном пресс-центре.
Как сообщили в объединенном пресс-центре судов региона, в понедельник мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступления по пунктам "ж, и" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство группой лиц из хулиганских побуждений).
По версии следствия, в ночь на 31 мая на участке лесного массива недалеко от села Междугорное было обнаружено тело несовершеннолетнего с огнестрельным ранением головы. В понедельник пресс-служба СУСК по региону сообщала, что трое охотников задержаны по подозрению в убийстве в лесу 17-летнего подростка, стрелявший, предположительно, действовал по наводке товарищей.
Сотрудники следственного комитета - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Житель Пензы смертельно ранил подростка во время охоты на уток
13 апреля, 16:56
 
ПроисшествияКемеровоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала