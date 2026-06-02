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Экс-топы "Телты" обжаловали приговор за хищение на гособоронзаказе - РИА Новости, 02.06.2026
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11:39 02.06.2026
Экс-топы "Телты" обжаловали приговор за хищение на гособоронзаказе

Экс-топы "Телты" обжаловали приговор за хищение 48 млн рублей на гособоронзаказе

© РИА Новости / Руслан КривобокКресло судьи в зале заседаний суда
Кресло судьи в зале заседаний суда - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Кресло судьи в зале заседаний суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мещанский суд Москвы зарегистрировал апелляционные жалобы на приговор бывшим топ-менеджерам завода «Телта».
  • Бывшие топ-менеджеры Игорь Морозов, Алексей Высоков и Елена Гришина получили от 10 до 12 лет колонии и штрафы по 1,5 миллиона рублей за хищение 48 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа на изготовление полевых телефонов.
  • Хищение произошло при выполнении контрактов, заключенных с 2017 по 2023 годы.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мещанский суд Москвы зарегистрировал апелляционные жалобы на приговор бывшим топ-менеджерам завода "Телта", получившим от 10 до 12 лет колонии по делу о хищении 48 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа на изготовление полевых телефонов, сообщили РИА Новости в суде.
В мае суд отправил в колонию учредителя ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игоря Морозова на 10 лет, бывшего директора предприятия Алексея Высокова и главного бухгалтера Елену Гришину - на 12 лет. Также каждому фигуранту назначен штраф по 1,5 миллиона рублей. Они были признаны виновными в хищении 48 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа на изготовление полевых телефонов. Речь идет о контрактах, заключенных с 2017 по 2023 годы.
"Зарегистрированы апелляционные жалобы на приговор от 20 мая, вынесенный в отношении Высокова, Гришиной, Морозова", - сказал собеседник агентства.
Сроки были назначены по совокупности с первым приговором, который этот же суд вынес всем троим в октябре прошлого года за хищение 33 миллионов рублей на аналогичных госконтрактах, заключенных до 2015 года.
Пермский завод изготавливал фигурирующие в деле полевые телефоны в рамках многомиллионных госконтрактов. Следствие посчитало, что фигуранты предоставили ложные данные о стоимости комплектующих изделий и похитили деньги.
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