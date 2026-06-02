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На Камчатке инвестор обокрала знакомого на 2,7 миллиона рублей - РИА Новости, 02.06.2026
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09:38 02.06.2026
На Камчатке инвестор обокрала знакомого на 2,7 миллиона рублей

Жительница Петропавловска-Камчатского обокрала знакомого на 2,7 миллиона рублей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительница Петропавловска-Камчатского похитила у знакомого 1,7 миллиона рублей и оформила на него кредит на миллион рублей.
  • Женщина занималась инвестиционной деятельностью и обратилась к знакомому под предлогом помощи с выводом денег с биржи.
  • Суд приговорил ее к четырем годам условно с таким же испытательным сроком, гражданский иск потерпевшего удовлетворен — долг придется вернуть полностью.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн – РИА Новости. Жительница Петропавловска-Камчатского осуждена за то, что под предлогом помощи ей с выводом денег с биржи похитила у знакомого 1,7 миллиона рублей его сбережений и оформила на него кредит еще на миллион, сообщили в прокуратуре Камчатского края.
Как установил суд, 33-летняя жительница Петропавловска-Камчатского в июне 2025 года занималась инвестиционной деятельностью, торгуя на онлайн-бирже. Девушка обратилась к сыну приятельницы после якобы неудачной попытки вывести прибыль со счета с просьбой помочь вывести деньги через него.
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"Имея доступ к его личному кабинету в мобильном приложении, фигурантка перевела себе его накопления в сумме почти 1,7 миллиона рублей, а затем оформила на него кредитные обязательства на 1 миллион рублей, деньги также похитила", — проинформировало ведомство в канале на платформе "Макс".
Суд учел раскаяние, наличие детей, частичное возмещение ущерба и принесенные извинения. Женщина получила четыре года условно с таким же испытательным сроком. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен — долг придется вернуть полностью.
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