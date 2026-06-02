На Камчатке инвестор обокрала знакомого на 2,7 миллиона рублей

П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн – РИА Новости. Жительница Петропавловска-Камчатского осуждена за то, что под предлогом помощи ей с выводом денег с биржи похитила у знакомого 1,7 миллиона рублей его сбережений и оформила на него кредит еще на миллион, сообщили в прокуратуре Камчатского края.