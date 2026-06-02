На Камчатке инвестор обокрала знакомого на 2,7 миллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительница Петропавловска-Камчатского похитила у знакомого 1,7 миллиона рублей и оформила на него кредит на миллион рублей.
- Женщина занималась инвестиционной деятельностью и обратилась к знакомому под предлогом помощи с выводом денег с биржи.
- Суд приговорил ее к четырем годам условно с таким же испытательным сроком, гражданский иск потерпевшего удовлетворен — долг придется вернуть полностью.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 2 июн – РИА Новости. Жительница Петропавловска-Камчатского осуждена за то, что под предлогом помощи ей с выводом денег с биржи похитила у знакомого 1,7 миллиона рублей его сбережений и оформила на него кредит еще на миллион, сообщили в прокуратуре Камчатского края.
Как установил суд, 33-летняя жительница Петропавловска-Камчатского в июне 2025 года занималась инвестиционной деятельностью, торгуя на онлайн-бирже. Девушка обратилась к сыну приятельницы после якобы неудачной попытки вывести прибыль со счета с просьбой помочь вывести деньги через него.
"Имея доступ к его личному кабинету в мобильном приложении, фигурантка перевела себе его накопления в сумме почти 1,7 миллиона рублей, а затем оформила на него кредитные обязательства на 1 миллион рублей, деньги также похитила", — проинформировало ведомство в канале на платформе "Макс".
Суд учел раскаяние, наличие детей, частичное возмещение ущерба и принесенные извинения. Женщина получила четыре года условно с таким же испытательным сроком. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен — долг придется вернуть полностью.