В Чите экс-министра ЖКХ осудили на три года за превышение полномочий

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший министр ЖКХ Забайкальского края Алексей Головинкин осужден на три года колонии общего режима за превышение полномочий при газификации Читы.
- Головинкин лишен права занимать должности на госслужбе на 2,5 года.
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости. Бывший министр ЖКХ Забайкальского края Алексей Головинкин осужден на три года колонии по делу о превышении полномочий при газификации Читы, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Читы.
"(Осужден на - ред.) три года лишения свободы с отбывание наказания в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что экс-чиновник лишен права занимать должности на госслужбе на 2,5 года.
Фигурант осужден по делу о превышении полномочий, оно связано с газификацией Читы.
По версии следствия, в 2023 году экс-чиновник не обеспечил надлежащее казначейское сопровождение при выделении субсидии более 700 миллионов рублей одной из организаций на перевод частных домовладений с угольного на газовое отопление. В дальнейшем он также не проконтролировал целевое использование средств и выполнение работ.
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