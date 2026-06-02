В Чите экс-министра ЖКХ осудили на три года за превышение полномочий

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший министр ЖКХ Забайкальского края Алексей Головинкин осужден на три года колонии общего режима за превышение полномочий при газификации Читы.

Головинкин лишен права занимать должности на госслужбе на 2,5 года.

ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости. Бывший министр ЖКХ Забайкальского края Алексей Головинкин осужден на три года колонии по делу о превышении полномочий при газификации Читы, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Читы.

"(Осужден на - ред.) три года лишения свободы с отбывание наказания в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что экс-чиновник лишен права занимать должности на госслужбе на 2,5 года.

Фигурант осужден по делу о превышении полномочий, оно связано с газификацией Читы