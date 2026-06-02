Рейтинг@Mail.ru
В Чите экс-министра ЖКХ осудили на три года за превышение полномочий - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:26 02.06.2026
В Чите экс-министра ЖКХ осудили на три года за превышение полномочий

Экс-министра ЖКХ Забайкалья осудили за превышение полномочий при газификации

© Фото : пресс-служба правительства Забайкалья Алексей Головинкин
 Алексей Головинкин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Забайкалья
Алексей Головинкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший министр ЖКХ Забайкальского края Алексей Головинкин осужден на три года колонии общего режима за превышение полномочий при газификации Читы.
  • Головинкин лишен права занимать должности на госслужбе на 2,5 года.
ВЛАДИВОСТОК, 2 июн - РИА Новости. Бывший министр ЖКХ Забайкальского края Алексей Головинкин осужден на три года колонии по делу о превышении полномочий при газификации Читы, сообщили РИА Новости в Центральном районном суде Читы.
"(Осужден на - ред.) три года лишения свободы с отбывание наказания в колонии общего режима", - сказал собеседник агентства.
Экс-вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Экс-замгубернатора Кубани не признал вину по делу о превышении полномочий
29 мая, 11:58
Он добавил, что экс-чиновник лишен права занимать должности на госслужбе на 2,5 года.
Фигурант осужден по делу о превышении полномочий, оно связано с газификацией Читы.
По версии следствия, в 2023 году экс-чиновник не обеспечил надлежащее казначейское сопровождение при выделении субсидии более 700 миллионов рублей одной из организаций на перевод частных домовладений с угольного на газовое отопление. В дальнейшем он также не проконтролировал целевое использование средств и выполнение работ.
Экс-министр строительства и ЖКХ Красноярского края Михаил Заскалько, подозреваемый в превышении должностных полномочий при строительстве домов для сирот, в зале суда. 29 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Суд арестовал экс-министра строительства и ЖКХ Красноярского края
29 декабря 2025, 14:50
 
ПроисшествияЧитаЗабайкальский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала