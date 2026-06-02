В Мурманске студент получил 15 лет тюрьмы за помощь Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Студента из Мурманска приговорили к 15 годам лишения свободы по обвинению в госизмене.
- Молодой человек помогал Украине с поиском информаторов о военных объектах и публиковал тексты с призывами к сепаратизму.
- Подсудимый был задержан в Мурманске 15 мая 2025 года, свою вину он не признал, но суд счел ее доказанной.
МУРМАНСК, 2 июн – РИА Новости. Северный флотский военный суд приговорил мурманского студента, который помогал Украине с поиском информаторов о военных объектах и публиковал тексты с призывами к сепаратизму, к 15 годам лишения свободы по обвинению в госизмене, сообщили в суде.
Как установил суд, молодой человек - студент третьего курса мурманского вуза - выступал против спецоперации, был негативно настроен к российской власти и решил совершить государственную измену, оказав помощь Украине в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
В одном из мессенджеров, отмечается в сообщении, он познакомился с представителем запрещенной в России организации и получал от него задания, связанные с размещением в администрируемом им Telegram‑канале сведений о наборе информаторов и разведчиков для сбора данных о военных объектах, маршрутах движения военной техники, а также с составлением и распространением текстов для дестабилизации обстановки в стране.
В феврале 2025 года он подготовил текст со сведениями о состоянии современного сепаратизма, направленный на разрушение существующей системы власти в России и разместил ссылку в Telegram‑канале для неограниченного круга пользователей. Он готовил и другие материалы с призывами к сепаратизму и подрыву конституционного строя РФ, активно участвовал в деятельности запрещенной структуры.
По данным суда, его задержали в Мурманске 15 мая 2025 года. Свою вину подсудимый не признал, однако суд счел ее доказанной на основании исследованных в судебном заседании доказательств.
"Северный флотский военный суд признал М. виновным в государственной измене и участии в деятельности террористической организации и по совокупности преступлений назначил наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении суда.
Отбывание первых трех лет осужденному назначено в тюрьме, оставшейся части срока — в исправительной колонии строгого режима.