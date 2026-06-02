В Мурманске студент получил 15 лет тюрьмы за помощь Украине

В феврале 2025 года он подготовил текст со сведениями о состоянии современного сепаратизма, направленный на разрушение существующей системы власти в России и разместил ссылку в Telegram‑канале для неограниченного круга пользователей. Он готовил и другие материалы с призывами к сепаратизму и подрыву конституционного строя РФ, активно участвовал в деятельности запрещенной структуры.