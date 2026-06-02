В Стамбуле закрыли одну из самых популярных достопримечательностей

Краткий пересказ от РИА ИИ Цистерна Базилика в Стамбуле закрыта для посещений на неопределенный срок.

СТАМБУЛ, 2 июн - РИА Новости. Цистерна Базилика, одна из самых популярных достопримечательностей Стамбула, со вторника закрыта для посещений на неопределенный срок, сообщили РИА Новости в Генеральном управлении вакфов.

В апреле стало известно, что достопримечательность решением суда передается от мэрии Стамбула под контроль Генерального управления вакфов. Вскоре после этого вход для граждан Турции стал почти бесплатным – билет стоил 1 лиру (1,5 рубля), для иностранцев вход все так же стоил почти 50 долларов.

Во вторник приставы передали представителям мэрии извещение о необходимости освободить помещение.

"На данный момент Цистерна Базилика закрыта для посетителей на неопределенный период. Ситуация пока не прояснилась", - сообщили РИА Новости в управлении.

Очереди из иностранцев и местных жителей к достопримечательности не иссякают практически ежедневно.

Исполняющий обязанности мэра Стамбула Нури Аслан ранее заявил, что мэрия будет через суды добиваться отмены передачи объекта. Цистерна была отреставрирована за счет бюджета мэрии, возглавляемой оппозиционером Экремом Имамоглу , с марта 2025 года находящегося под арестом в связи с несколькими уголовными делами.