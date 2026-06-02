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Трамп примет участие в ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома - РИА Новости, 02.06.2026
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21:36 02.06.2026
Трамп примет участие в ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома

Трамп примет участие в ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома 24 июля

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что примет участие в ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.
  • Ужин перенесен на 24 июля после инцидента со стрельбой.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что примет участие в ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, перенесенном после инцидента со стрельбой на 24 июля.
Во вторник ассоциация объявила, что мероприятие пройдет 24 июля.
"Президент ассоциации Вэйцзя Цзян попросила меня быть там и выступить, и я согласился", - сообщил американский лидер в своей соцсети Truth Social.
Инцидент со стрельбой произошел на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома 25 апреля. Трамп впервые за два своих президентских срока решил посетить подобное мероприятие. Позднее глава Белого дома сообщил, что он и члены его кабинета в безопасности. Власти назвали имя подозреваемого: Коул Томас Аллен, 31-летний житель Калифорнии. Ему предъявили обвинения в покушении на президента. Это стало третьей попыткой убить Трампа менее чем за два года.
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