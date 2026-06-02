Трамп примет участие в ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома

ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что примет участие в ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома, перенесенном после инцидента со стрельбой на 24 июля.

"Президент ассоциации Вэйцзя Цзян попросила меня быть там и выступить, и я согласился", - сообщил американский лидер в своей соцсети Truth Social.