США не посягают на суверенитет Армении, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Марко Рубио заявил, что США не посягают на суверенитет Армении и не просят ее "не дружить" с другими странами.
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. США не посягают на суверенитет Армении, не просят их "не дружить" с другими странами, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
Двадцать шестого мая госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали рамочный меморандум об обеспечении поставок критически важных и редкоземельных минералов, указали на их важность для индустрии и оборонной промышленности.