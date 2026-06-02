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США не посягают на суверенитет Армении, заявил Рубио - РИА Новости, 02.06.2026
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21:02 02.06.2026
США не посягают на суверенитет Армении, заявил Рубио

Рубио: США не просят Армению дружить с другими странами

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Марко Рубио заявил, что США не посягают на суверенитет Армении и не просят ее "не дружить" с другими странами.
ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. США не посягают на суверенитет Армении, не просят их "не дружить" с другими странами, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.
"Мы там не для того, чтобы посягать на суверенитет Армении, мы не просим их не дружить с другими странами", - сказал он в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената США.
Двадцать шестого мая госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Армении Арарат Мирзоян подписали рамочный меморандум об обеспечении поставок критически важных и редкоземельных минералов, указали на их важность для индустрии и оборонной промышленности.
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