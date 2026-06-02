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США начали вывод военнослужащих из Литвы, пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2026
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18:07 02.06.2026 (обновлено: 18:09 02.06.2026)
США начали вывод военнослужащих из Литвы, пишут СМИ

LRT: США начали вывод военнослужащих и техники из Литвы после ротации

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США начали вывод более тысячи военнослужащих и техники из Литвы после завершения ротации.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. США начали вывод военнослужащих из Литвы после завершения срока ротации, передает LRT.
"Более тысячи американских военнослужащих и техники выводятся из Литвы после завершения ротации", — говорится в материале.
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Сообщается, что в Вильнюсе ожидают новую группу солдат, которая заменит предыдущую. Однако сроки и численность следующего развертывания еще не подтверждены, поскольку Соединенные Штаты пересматривают свои военные планы в Европе.
Ранее издание Defense News сообщило со ссылкой на неназванного представителя армии США, что Вашингтон отменил планы по развертыванию в Польше более четырех тысяч военных.
В последнее время американские власти все активнее критикуют НАТО и ставят вопрос о будущем альянса. Президент Дональд Трамп не раз говорил, что Соединенные Штаты могут выйти из него. Конфликт на Ближнем Востоке обострил ситуацию, поскольку союзники отказались помочь США в борьбе с Ираном.
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