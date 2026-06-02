США начали вывод военнослужащих из Литвы, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США начали вывод более тысячи военнослужащих и техники из Литвы после завершения ротации.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. США начали вывод военнослужащих из Литвы после завершения срока ротации, передает LRT.
"Более тысячи американских военнослужащих и техники выводятся из Литвы после завершения ротации", — говорится в материале.
В последнее время американские власти все активнее критикуют НАТО и ставят вопрос о будущем альянса. Президент Дональд Трамп не раз говорил, что Соединенные Штаты могут выйти из него. Конфликт на Ближнем Востоке обострил ситуацию, поскольку союзники отказались помочь США в борьбе с Ираном.