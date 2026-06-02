Лицензия США на поставки нефти из России приносит пользу, заявил Рубио

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США признал, что лицензия Штатов на поставки нефти из России приносит пользу некоторым странам.
- Сами же США, по его словам, в ней не нуждаются.
- Продление лицензий на поставки он назвал временной мерой.
ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио признал, что лицензия США на поставки нефти из России несет пользу странам, но назвал это временной мерой.
"Для нашей экономики необходимости в этом нет, однако другие экономики по всему миру получают от нее пользу. Это временное исключение, которое в конечном счете истечет", — сказал он в комитете сената по международным отношениям.
Что же касается самих Штатов, то, по его словам, они хотели бы как можно скорее прекратить продление лицензий.
"В конечном счете это решение принимает Минфин, но я скажу вам: это зависит от обстоятельств в конкретный момент", — заявил Рубио.
В середине прошлого месяца Вашингтон во второй раз продлил разрешение на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры. До этого аналогичную генеральную лицензию выпускали в апреле, а изначально эту меру ввели еще в марте. Это было сделано, чтобы разгрузить мировой рынок на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и не допустить резкого дефицита топлива из-за того, что объемы застряли в транзите.
Цены на топливо начали расти во всем мире после начала американо-израильской операции против Ирана. Стороны обмениваются ударами с конца февраля. Это привело к блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из арабских стран.