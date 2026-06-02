Лицензия США на поставки нефти из России приносит пользу, заявил Рубио

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио признал, что лицензия США на поставки нефти из России несет пользу странам, но назвал это временной мерой.

"Для нашей экономики необходимости в этом нет, однако другие экономики по всему миру получают от нее пользу. Это временное исключение, которое в конечном счете истечет", — сказал он в комитете сената по международным отношениям.