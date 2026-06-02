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Лицензия США на поставки нефти из России приносит пользу, заявил Рубио - РИА Новости, 02.06.2026
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17:57 02.06.2026 (обновлено: 19:07 02.06.2026)
Лицензия США на поставки нефти из России приносит пользу, заявил Рубио

Рубио: лицензия США на поставки нефти из России приносит пользу другим странам

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтеналивной терминал
Нефтеналивной терминал - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США признал, что лицензия Штатов на поставки нефти из России приносит пользу некоторым странам.
  • Сами же США, по его словам, в ней не нуждаются.
  • Продление лицензий на поставки он назвал временной мерой.
ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио признал, что лицензия США на поставки нефти из России несет пользу странам, но назвал это временной мерой.
"Для нашей экономики необходимости в этом нет, однако другие экономики по всему миру получают от нее пользу. Это временное исключение, которое в конечном счете истечет", — сказал он в комитете сената по международным отношениям.
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Что же касается самих Штатов, то, по его словам, они хотели бы как можно скорее прекратить продление лицензий.
"В конечном счете это решение принимает Минфин, но я скажу вам: это зависит от обстоятельств в конкретный момент", — заявил Рубио.
В середине прошлого месяца Вашингтон во второй раз продлил разрешение на операции по продаже российской нефти, загруженной на танкеры. До этого аналогичную генеральную лицензию выпускали в апреле, а изначально эту меру ввели еще в марте. Это было сделано, чтобы разгрузить мировой рынок на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и не допустить резкого дефицита топлива из-за того, что объемы застряли в транзите.
Цены на топливо начали расти во всем мире после начала американо-израильской операции против Ирана. Стороны обмениваются ударами с конца февраля. Это привело к блокировке Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из арабских стран.
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ЭкономикаСШАРоссияМарко РубиоВ миреМинистерство финансов РФ (Минфин России)НефтьТопливоЭнергетикаГосударственный департамент США
 
 
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