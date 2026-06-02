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В США нашли тело одной из загадочно пропавших ученых - РИА Новости, 02.06.2026
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10:34 02.06.2026 (обновлено: 15:05 02.06.2026)
В США нашли тело одной из загадочно пропавших ученых

В лесах Нью-Мексико нашли тело одной из пропавших в США ученых

© Фото опубликовано американскими СМИМелисса Касиас
Мелисса Касиас - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото опубликовано американскими СМИ
Мелисса Касиас. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Карсонском национальном лесу штата Нью-Мексико нашли тело одной из 11 пропавших ученых — Мелиссы Касиас.
  • Она ушла и не вернулась домой 26 июня 2025 года.
  • Женщина работала в Лос-Аламосской национальной лаборатории, где проводятся исследования в ядерной сфере.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В штате Нью-Мексико нашли тело одной из 11 пропавших ученых, сообщила местная полиция.
"Бюро расследований штата Нью-Мексико 28 мая было уведомлено, что турист обнаружил человеческие останки <…> в Карсонском национальном лесу. <…> Личность была достоверно установлена как пропавшая Мелисса Касиас", — говорится на странице полиции в соцсети Facebook*.
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Характер и причины смерти пока не установили.
Касиас пропала 26 июня 2025 года. В тот день ученая навестила дочь на ее рабочем месте, но домой она в итоге не вернулась. Она оставила в своем жилье кошелек, документы и сотовый телефон.
Пятидесятичетырехлетняя женщина была сотрудницей Лос-Аламосской национальной лаборатории, где проводятся исследования в ядерной сфере. Там же работал еще один из пропавших ученых, Энтони Чавес.
Как писали американские СМИ, с 2022 года либо погибли, либо пропали без вести по меньшей мере 11 человек, большинство из которых занимались исследованиями в области ядерной физики и космоса, а некоторые имели отношение к изучению НЛО. Президент Дональд Трамп обещал выяснить причины этих исчезновений и смертей, а позже заявил, что они никак не связаны между собой.
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