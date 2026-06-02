В США нашли тело одной из загадочно пропавших ученых

Краткий пересказ от РИА ИИ В Карсонском национальном лесу штата Нью-Мексико нашли тело одной из 11 пропавших ученых — Мелиссы Касиас.

Она ушла и не вернулась домой 26 июня 2025 года.

Женщина работала в Лос-Аламосской национальной лаборатории, где проводятся исследования в ядерной сфере.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. В штате Нью-Мексико нашли тело одной из 11 пропавших ученых, сообщила местная полиция.

"Бюро расследований штата Нью-Мексико 28 мая было уведомлено, что турист обнаружил человеческие останки <…> в Карсонском национальном лесу. <…> Личность была достоверно установлена как пропавшая Мелисса Касиас", — говорится на странице полиции в соцсети Facebook*.

Характер и причины смерти пока не установили.

Касиас пропала 26 июня 2025 года. В тот день ученая навестила дочь на ее рабочем месте, но домой она в итоге не вернулась. Она оставила в своем жилье кошелек, документы и сотовый телефон.

Пятидесятичетырехлетняя женщина была сотрудницей Лос-Аламосской национальной лаборатории, где проводятся исследования в ядерной сфере. Там же работал еще один из пропавших ученых, Энтони Чавес.

Как писали американские СМИ, с 2022 года либо погибли, либо пропали без вести по меньшей мере 11 человек, большинство из которых занимались исследованиями в области ядерной физики и космоса, а некоторые имели отношение к изучению НЛО. Президент Дональд Трамп обещал выяснить причины этих исчезновений и смертей, а позже заявил, что они никак не связаны между собой.