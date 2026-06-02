США не планируют атаковать Оман за поддержку Ирана, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Газета Wall Street Journal утверждает, что у США нет непосредственного плана по атаке на Оман за его поддержку Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «разнесут» Оман, если тот попытается взять под контроль Ормузский пролив.

Оманские чиновники были шокированы внезапной враждебностью со стороны США и работают над тем, как на нее отреагировать.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В США нет непосредственного плана по атаке на Оман за его поддержку Ирана, несмотря на угрозы американских властей, утверждает газета В США нет непосредственного плана по атаке на Оман за его поддержку Ирана, несмотря на угрозы американских властей, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"Непосредственного плана атаковать страну за ее поддержку Ирана нет, несмотря на заявление Трампа на заседании кабинета министров на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Неназванные арабские чиновники также сообщили газете, что оманские чиновники были шокированы внезапной враждебностью со стороны США и работают над тем, как на нее отреагировать.

« "Вашингтон все чаще интерпретирует подход Омана к ведению дел с Тегераном как враждебный и оказывает давление на Оман, чтобы заставить его выбрать сторону (в конфликте на Ближнем Востоке - ред.) и разорвать дипломатические отношения с Ираном", - сообщает издание со ссылкой на источники.

Как подчеркивается в публикации, критика США в сторону Омана во многом связана с отсутствием существенного влияния Маската на американское лобби. Wall Street Journal также пишет, что Оман не имеет такого же значения в нефтедобыче, как другие союзники США в регионе и не содержит американскую военную базу, поэтому отношение к этой стране не такое, как к другим союзникам на Ближнем Востоке.

Издание также указывает, что сейчас Оман теряет позицию государства, с которым желают сотрудничать обе стороны конфликта, но при этом выбор в пользу США грозит стране ударами со стороны Ирана вроде тех, которые были нанесены по соседним странам в рамках конфликта.