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США не планируют атаковать Оман за поддержку Ирана, пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2026
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05:45 02.06.2026 (обновлено: 06:53 02.06.2026)
США не планируют атаковать Оман за поддержку Ирана, пишут СМИ

WSJ: в США нет плана по атаке на Оман за его поддержку Ирана

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканские флаги перед Белым домом в Вашингтоне
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Газета Wall Street Journal утверждает, что у США нет непосредственного плана по атаке на Оман за его поддержку Ирана.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты «разнесут» Оман, если тот попытается взять под контроль Ормузский пролив.
  • Оманские чиновники были шокированы внезапной враждебностью со стороны США и работают над тем, как на нее отреагировать.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В США нет непосредственного плана по атаке на Оман за его поддержку Ирана, несмотря на угрозы американских властей, утверждает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты "разнесут" Оман, если тот попытается взять под контроль Ормузский пролив. Кроме того, глава американского минфина Скотт Бессент предупредил Оман, что Штаты будут активно преследовать всех, кто содействует взиманию иранских пошлин за проход через Ормузский пролив.
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"Непосредственного плана атаковать страну за ее поддержку Ирана нет, несмотря на заявление Трампа на заседании кабинета министров на прошлой неделе", - говорится в сообщении.
Неназванные арабские чиновники также сообщили газете, что оманские чиновники были шокированы внезапной враждебностью со стороны США и работают над тем, как на нее отреагировать.
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"Вашингтон все чаще интерпретирует подход Омана к ведению дел с Тегераном как враждебный и оказывает давление на Оман, чтобы заставить его выбрать сторону (в конфликте на Ближнем Востоке - ред.) и разорвать дипломатические отношения с Ираном", - сообщает издание со ссылкой на источники.
Как подчеркивается в публикации, критика США в сторону Омана во многом связана с отсутствием существенного влияния Маската на американское лобби. Wall Street Journal также пишет, что Оман не имеет такого же значения в нефтедобыче, как другие союзники США в регионе и не содержит американскую военную базу, поэтому отношение к этой стране не такое, как к другим союзникам на Ближнем Востоке.
Издание также указывает, что сейчас Оман теряет позицию государства, с которым желают сотрудничать обе стороны конфликта, но при этом выбор в пользу США грозит стране ударами со стороны Ирана вроде тех, которые были нанесены по соседним странам в рамках конфликта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
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